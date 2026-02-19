Se viene el 12° Festival de Tropillas: tradición, jineteada y música en el Predio Don Andrés

La tradición gaucha volverá a ser protagonista con la realización del 12° Festival de Tropillas, que tendrá lugar el próximo domingo 15 de marzo de 2026 en el Predio Don Andrés, organizado por la Agrupación Gaucha Los Jinetes. El evento promete una jornada completa cargada de actividades camperas, destrezas criollas y espectáculos musicales para toda la familia.

La propuesta contará con la participación de siete tropillas y más de 50 montas, convocando a jinetes y aficionados de distintas localidades. Entre las tropillas confirmadas se encuentran Palenque Gaucho de Jorge Kronemberger, Herencia Gaucha de Beto Kronemberger, La Tolozeña de Zabetko, La Rodaje y Corcovo de Seba y Sole Groh, La Bochinchera de Canteros, La Nochera de Juárez (Monte Redondo) y El Remanso de Pascuali (Pampa del Infierno). La jornada estará apadrinada por Muñoz y Prester, con Rubén Soraire como capataz de campo.

El programa dará inicio a las 8:00 horas con una procesión desde el Cristo hasta el predio, acompañando a la Virgen de Luján. Luego continuarán las actividades con jineteada y pialada de vacunos, almuerzo criollo y desfile de agrupaciones y escuelas de danzas nativas. Por la tarde, desde las 14:00 horas, se desarrollará la jineteada de potros en las categorías Crina Limpia y Grupa, finalizando con un gran broche de oro.

Por la noche, el festival se transformará en una gran bailanta popular con la actuación de Ale Risso y su conjunto, Malena y su grupo tropical, Silvio Sena y Los Hermanos Sierra, Nahuel González y su conjunto, y El Grillo Martearena.

Desde la organización adelantaron que habrá servicio de cantina y buffet con comidas típicas, destacándose el tradicional asado, invitando a toda la comunidad a participar de una fiesta que busca mantener vivas las tradiciones y la cultura criolla.

