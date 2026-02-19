Vie. Feb 20th, 2026

ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL VIERNES 20 DE FEBRERO»

por Redaccion J 5 horas atrás

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana finalizan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas; en tanto, continúan los de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,85 por ciento.

 

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en y 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 7.

 

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 6.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com