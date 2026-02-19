BASAIL SE PREPARA PARA LA FIESTA DE LA BUENA MIEL CON CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PROVINCIAL

En esta oportunidad, el equipo técnico del Instituto de Turismo provincial llevó adelante la capacitación “Marketing de Servicios”, destinada a emprendedores de turismo rural, productores y gastronómicos de la localidad, quienes se preparan para la Fiesta de la Buena Miel, que se realizará los días 13 y 14 de marzo.

En línea con una política pública que prioriza el trabajo en territorio y el fortalecimiento de las economías regionales, el Instituto de Turismo del Chaco acompañó a los emprendedores y productores de Basail en el marco de la próxima Fiesta de la Buena Miel. La iniciativa forma parte de una estrategia institucional impulsada por el gobernador Leandro Zdero, orientada a fortalecer la capacitación, promover el empleo genuino y dinamizar las economías regionales a través del turismo.

Estos espacios formativos buscan profesionalizar al sector mediante herramientas concretas para mejorar la comercialización, optimizar la experiencia de los visitantes y elevar la calidad de los servicios. De esta manera, cada evento local no solo convoca público, sino que también deja capacidad instalada en la comunidad.

La Fiesta de la Buena Miel integrará producción, turismo y gastronomía, consolidándose como una vidriera estratégica para los apicultores y como una oportunidad para posicionar a Basail dentro del mapa turístico provincial. El acompañamiento institucional apunta a fortalecer la planificación, el orden y una visión de crecimiento sostenible. En este marco, además, se avanzó en la inscripción de prestadores en el Registro Único de Prestadores Turísticos, promoviendo la formalización de la actividad y destacando el compromiso de los actores locales con un desarrollo responsable y competitivo.

La presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, junto a la vicepresidente Virginia Zacarías, expresó:

“Quiero agradecer profundamente a cada emprendedor y productor que decidió sumarse a esta instancia de capacitación. La profesionalización del sector no es un discurso, es una construcción colectiva que se logra con compromiso y participación. Estar en territorio, acompañar a cada localidad y fortalecer sus eventos es un pedido claro de nuestro gobernador Leandro Zdero. Creemos en un turismo que genere empleo genuino, que haga circular las economías regionales y que ponga en valor nuestra identidad. Y eso solo se logra trabajando codo a codo con cada comunidad”.

Desde el Instituto de Turismo coincidieron en seguir consolidando una gestión cercana y estratégica en la provincia del Chaco, donde cada capacitación y cada evento local se convierten en motores de crecimiento y desarrollo sostenible.

