EDITORIAL DE LA UNNE EUDENE PRESENTE EN LA 26° FERIA DEL LIBRO CHACÚ-GUARANÍ

La editorial de la Universidad Nacional del Nordeste presentará dos títulos en la 26° edición de la Feria que se desarrolla hasta el 1 de marzo en distintas sedes de la ciudad de Resistencia. Este jueves 19 se presentará “Mozart ha muerto y otros cuentos” de Miguel Molfino y el viernes 27 “La rebelión de las Santas Cautivas” de Natalia Schejter, ambos trabajos en la Biblioteca Central del Campus Resistencia.

La Editorial de la Universidad Nacional del Nordeste -EUDENE- participa de la 26° edición de la Feria del Libro Chacú – Guaraní, que se desarrolla desde el pasado 13 de febrero en la Universidad Popular de Resistencia, como parte de la organización y con la presentación de libros.

La Feria Chacú – Guaraní es uno de los encuentros culturales más importantes de la región, promoviendo la palabra, la producción editorial independiente y el diálogo entre autores, lectores, editoriales, instituciones educativas y gestores culturales. La Feria se extenderá hasta el 1 de marzo, con un intensa agenda de presentaciones de libros, mesas de debate, actividades académicas, propuestas artísticas, espacios de formación y encuentros pensados para públicos de todas las edades.

En ese marco se desarrollarán las presentaciones de EUDENE, con entrada libre y gratuita:

La obra literaria “Mozart ha muerto y otros cuentos” de Miguel Angel Molfino, que integra la colección Cosmografías. Su presentación estaba prevista para este jueves 19 de febrero, pero debió postergarse a causa del paro general de 24 horas convocado por la CGT, y al que adhieren las asociaciones sindicales Codiunne, Adiunne y Atún, que nuclean a trabajadores universitarios.

Próximamente se dará a conocer la nueva fecha. El encargado de la presentación será el escritor chaqueño Juan Basterra.

De acuerdo a una breve reseña biográfica de la revista Sudestada, Molfino “es narrador, cuentista, periodista, chaqueño por adopción y un multifacético escritor con una historia para contar. De un pasado marcado por la militancia y un sueño de revolución, a un universo literario que integra a Faulkner y a Onetti. De una pasión revelada en la cárcel a una familia disgregada por la dictadura”. Así presentará uno de los últimos trabajos de su prolífica trayectoria literaria editado por Eudene.

La semana que viene, el viernes 27 a las 19.30, también en la Biblioteca Central de la UNNE, se presentará el libro “La rebelión de las Santas Cautivas” de Natalia Schejter, que se incorpora también a la colección Cosmografías de la editorial universitaria.

La autora es de Paso de los Libres (Ctes.) y se formó en Buenos Aires. Desde 2015 vive en Santa Ana de los Guácaras. Es Licenciada en Artes de la UBA, investigadora y escritora. En 2025 publicó a través de Eudene este ensayo crítico que parte del análisis de diversas obras de teatro y piezas de arte que abordan los cautiverios y los silencios de las mujeres, estando el prólogo a cargo de la escritora Cristina Iglesia.

La programación completa puede consultarse en Instagram: @feriadellibro.chacuguarani.

