EL PUERTO DE BARRANQUERAS CONCRETÓ UNA NUEVA OPERATORIA DE IMPORTACIÓN DESDE CHINA

En esta oportunidad, arribaron a la terminal portuaria dos contenedores con productos de bazar pertenecientes al Grupo NI. La operación se desarrolló en las instalaciones del puerto con la participación de las firmas Gama Grupo Comercial y DebComex Despachantes de Aduana, en el marco de un trabajo coordinado entre el sector público y privado.

El Puerto de Barranqueras llevó adelante una nueva operatoria de importación con mercadería proveniente de China, reafirmando su rol estratégico en el comercio exterior de la región.

La administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, destacó la importancia de este tipo de movimientos para la actividad logística y comercial de la provincia. “Estas acciones fortalecen los lazos internacionales y consolidan al Puerto de Barranqueras como un nodo estratégico para el comercio exterior”, expresó.

Además, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial, la mirada especial que “tenemos por parte del Gobernador Zdero en el impulso a iniciativas que promueven el crecimiento y el desarrollo productivo del Chaco, a partir de la consolidación de nuevas operatorias que dinamizan la actividad portuaria y generan oportunidades para el sector empresarial local”.

