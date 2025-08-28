PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE: CAPACITACIÓN NÁUTICA EN LA REGIÓN NEA

Guarda parques, brigadistas y técnicos de las áreas protegidas de la región fortalecieron sus conocimientos en navegación y patrullaje, con evaluaciones teóricas y prácticas, contribuyendo a mejorar las capacidades de gestión y conservación de nuestros ríos y humedales.

Queremos expresar nuestro especial agradecimiento al Parque Nacional Río Pilcomayo, a su intendente Lic. Estela Mary Albornoz, y a todo el equipo de agentes del área protegida, por recibirnos y coordinar esta instancia formativa junto a la Reserva Natural Formosa, la Administración de Parques Nacionales y la Prefectura Naval Argentina.