LA IGLESIA CASA «TU PRESENCIA» CELEBRÓ EL DÍA DEL NIÑO CON UNA JORNADA LLENA DE ALEGRÍA EN CASTELLI

Juan José Castelli, Chaco – El pasado domingo 24 de agosto, la Iglesia Casa “Tu Presencia” llevó a cabo una emotiva celebración por el Día del Niño en su sede central, ubicada en el Barrio Papa Francisco I. La jornada reunió a decenas de niños y familias de la comunidad, en un ambiente de fiesta, solidaridad y alegría.



El evento contó con una variedad de actividades pensadas especialmente para los más pequeños: juegos recreativos, cantos, música y sorteos, que hicieron las delicias de grandes y chicos por igual. Como no podía faltar en este tipo de encuentros, se compartió el tradicional chocolate caliente con pan de leche, además de la entrega de golosinas para todos los presentes.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de contención y alegría para los niños, y expresaron su agradecimiento a las personas, comercios, instituciones y organizaciones que colaboraron desinteresadamente para hacer posible este festejo.

«Ver a los chicos disfrutar, reír y compartir es nuestra mayor recompensa. Gracias a todos los que sumaron su granito de arena para que este Día del Niño sea especial», expresaron desde la Iglesia.

Con este tipo de acciones, la Iglesia Casa «Tu Presencia» continúa reafirmando su compromiso con la comunidad, promoviendo valores de amor, unidad y servicio en el corazón de Castelli.

