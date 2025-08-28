PUERTO TIROL: FUE DEMORADA POR TRASLADAR CARNE EN EL TREN DE PASAJEROS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los agentes tomaron conocimiento gracias a una denuncia recibida por el Sistema de Reclamos Anónimos.



Una mujer termino tras las rejas esta mañana por personal policial de la comisaria de Puerto Tirol luego de ser sorprendida transportando carne caprina faenada sin la correspondiente documentación en el tren de pasajeros.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 07:30 cuando los agentes fueron alertados en base a una denuncia anónima registrada en el Sistema de Reclamos de la Policía del Chaco, la cual manifestaba que estarían transportando productos cárnicos de dudosa procedencia en el tren.

Por ello, personal del Servicio Externo durante varios días llevaron a cabo una sigilosa vigilancia, como así control de personas. Logrando de este modo identificar a una mujer de 46 años, quien llevaba dentro de un bolso dos animales caprinos faenados, sin poder acreditar su procedencia legal.

Informada la situación a la Fiscalía Rural y Ambiental, la magistrada interviniente, ordenó el secuestro de los productos cárnicos y su posterior incineración, mientras que la mujer fue conducida a la unidad policial y notificada de su situación legal.

