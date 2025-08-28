EL ASUSTADO CELEBRÓ EL MES DE LAS INFANCIAS JUNTO A MÁS DE 100 NIÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del Mes de las Infancias, la Municipalidad de Juan José Castelli organizó una nueva jornada de festejos, esta vez en el paraje El Asustado, donde más de 100 niños y niñas disfrutaron de una tarde llena de juegos, alegría y sorpresas.

La celebración incluyó talleres de pintura, sorteos de juguetes y bicicletas, castillos inflables, además de la atención y acompañamiento de distintas áreas del municipio.

El anfitrión Daniel Galarza recibió al intendente Pío Sander, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, la secretaria de Producción y Desarrollo Local Jessica Kloster y la delegada municipal de Zaparinqui Mariana López.

👉 Esta iniciativa, impulsada por el intendente Sander, busca llevar sonrisas y espacios de encuentro a cada paraje de la ciudad, permitiendo que los niños celebren su día en comunidad.

🙌 Una verdadera fiesta que movilizó a toda la comunidad de El Asustado, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la infancia y la igualdad de oportunidades.

