RESISTENCIA: DETUVIERON A UN HOMBRE CON UNA TABLET Y UNA CAMPERA BUSCADAS POR SUPUESTO ROBO

Según la denuncia, los elementos fueron sustraídos del interior de un automóvil tras romper uno de sus vidrios.

Esta mañana alrededor de las 7:30, un efectivo de la Comisaría Octava demoró a un hombre que llevaba una tablet de 10 pulgadas con su funda y una campera marrón, los cuales habían sido denunciados como robados. Según lo denunciado, los elementos habían sido sustraídos instantes antes del interior de un automóvil estacionado en calle Lestani al 500, tras romper uno de sus vidrios. El propietario del rodado reconoció las pertenencias al presentarse en el lugar.

Por disposición de la fiscalía, el demorado fue notificado de su aprehensión por “Supuesto Robo”, mientras que los objetos recuperados fueron restituidos a su propietario.

