LA FETMU INICIA RECLAMO PROVINCIAL POR MEJORAS SALARIALES PARA TRABAJADORES MUNICIPALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Federación de Trabajadores Municipales del Chaco (FETMU) ha puesto en marcha un reclamo provincial con el objetivo de lograr mejoras salariales para todos los trabajadores municipales de la provincia del Chaco. Las acciones comenzaron días atrás y esta semana el reclamo se trasladó a la localidad de Fuerte Esperanza, en el corazón del Impenetrable chaqueño.

En diálogo con este medio, Paulino Sánchez, secretario general de la FETMU, expresó:

“Desde la FETMU estuvimos acompañando el reclamo que realizan los compañeros. Hoy jueves estaremos en la localidad de FUERTE ESPERANZA y, desde el Impenetrable, iniciaremos los reclamos por mejoras salariales.”

Sánchez remarcó la crítica situación que atraviesan muchos trabajadores municipales en diversas localidades chaqueñas, señalando que:

“Es lamentable decirlo, pero hay municipios donde los trabajadores municipales no perciben más de 150 mil pesos mensuales, incluso menos que un programa de ayuda municipal (PAM).”

El titular de la FETMU también adelantó que, luego de Fuerte Esperanza, las protestas continuarán en El Sauzalito, donde denuncian que los ingresos municipales no superan los 180 mil pesos mensuales.

“Con el pasar de los días iremos dando a conocer cuánto percibe un trabajador municipal en el resto de la provincia”, aseguró Sánchez, quien adelantó que la Federación continuará movilizada hasta lograr una respuesta concreta por parte de los distintos municipios y el gobierno provincial.

Desde la FETMU solicitan la urgente actualización de los salarios, acorde a la inflación y el costo de vida actual, y exigen que se garantice un ingreso digno y equitativo para todos los empleados municipales del Chaco.

Relacionado