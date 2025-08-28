DOS HECHOS POLICIALES EN ZONA RURAL TERMINAN CON UN APREHENDIDO Y ARMAMENTO SECUESTRADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

VILLA BERTHET

En menos de 24 horas, el Departamento de Seguridad Rural de Villa Ángela intervino en dos hechos distintos ocurridos en zonas rurales del interior chaqueño. Uno de ellos terminó con un aprehendido por hurto calificado y el otro con el secuestro de un arma de fuego en el marco de una infracción a la Ley de Caza.

Recuperan bomba sumergible en Harmonía

Anoche, pasada las 21:00, personal de la Sección Rural Villa Berthet tomó conocimiento en base a una denuncia de un hombre de 59 años, quien manifestó que personas desconocidas se llevaron su bomba sumergible desde su campo ubicado en el Lote 9 de la localidad de Harmonía.



De inmediato iniciaron las averiguaciones pertinentes, se logró la aprehensión de un sujeto de 36 años y el secuestro del objeto robado.

Intervino la magistratura en turno, quien dispuso que se notifique la aprehensión del implicado por “Supuesto hurto calificado”.

San Bernardo

En otro hecho, hoy por la medianoche, la División de Operaciones Rurales de Villa Ángela interceptó una motocicleta Yamaha YBR 125 color negra en el Lote 5, jurisdicción de San Bernardo, durante un operativo rutinario.

El vehículo era ocupado por dos personas, uno de ellos llevaba un arma de fuego tipo rifle calibre 22, tres cartuchos, una linterna y un cuchillo, sin la correspondiente autorización legal.

El caso fue puesto en conocimiento de la Dirección de Fauna, quien ordenó el secuestro de los elementos y a la notificación de uno de los sujetos por infracción a la Ley 1429-R de Caza, por caza furtiva con arma de fuego.

