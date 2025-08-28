PUERTO EVA PERÓN: SE REALIZÓ UN NUEVO OPERATIVO DE ABORDAJE TERRITORIAL
El Ministerio de Salud de la Provincia llevó adelante un nuevo Operativo de Abordaje Territorial en el Centro de Salud de Puerto Eva Perón, acercando servicios sanitarios y acompañamiento integral a la comunidad.
El subsecretario de Redes de Salud, Marcelo Ojeda, destacó: “Estuvimos en Puerto Eva Perón, llevando adelante un operativo articulado junto a distintos ministerios de la Provincia, con el objetivo de acercar servicios, acompañamiento y soluciones concretas a la comunidad. Esta jornada reflejó la importancia del trabajo en equipo y de la presencia del Gobierno en el territorio, garantizando que cada vecino pueda acceder a sus derechos de manera más cercana y efectiva”.
El operativo fue organizado por el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes de Salud – Este, la Dirección de Región Sanitaria III, Nachec, Incluir Salud y otras áreas provinciales.