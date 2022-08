PARA LA FISCALÍA, EL FRAUDE DE CFK Y ACUSADOS AL ESTADO FUE DE 5.231 MILLONES DE PESOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El fiscal federal Sergio Mola afirmó este lunes que el fraude contra el Estado, por las obras públicas que recibió Lázaro Báez, asciende a un monto de 5.321 millones de pesos. Las declaraciones son en el marco de los alegatos de la Fiscalía en la causa Vialidad, que investiga a la vicepresidente Cristina Kirchner y a otros 12 acusados.

Mola habría realizado el desenlace numérico a partir de una planilla donde escribió cada una de las 51 obras y el monto del perjuicio.

Cristina Kirchner no estuvo presente en esta última audiencia tras ser autorizada por el Tribunal Oral Federal 2 a estar ausente debido a sus funciones institucionales como vicepresidente.

«A esta altura no es creíble que Abel Fatala no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada», dijo el fiscal sobre el ex funcionario de Planificación.

Al final de la jornada, el fiscal Luciani hará los pedidos de pena para todos los acusados. Para el equipo fiscal, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, junto al ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nelsor Periotti y Báez, también están implicados en la formación de la asociación ilícita.

«Está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno realizó con dolo los aportes necesarios», sostuvo.

Lo que está confirmado es que los fiscales pedirán que la vicepresidente no pueda ejercer más cargos públicos porque así lo determina la pena prevista para el fraude en perjuicio de la administración pública.

«Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país», afirmó Luciani el pasado 1 de agosto en su primera audiencia.

