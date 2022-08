LA FARMACIA BANCARIA CELEBRA 36 AÑOS DE VIDA

“Festejamos este 2022 el triunfo de los sueños con la muy próxima inauguración de nuestra casa propia; celebramos la función social de nuestra farmacia que derrama los beneficios no solamente a la familia bancaria sino a toda la comunidad -porque hemos construido una mutual abierta-; saludamos con gratitud a las más de 46 mil familias del nordeste argentino asociadas a la farmacia bancaria y hago extensiva mi gratitud a la sociedad entera que siempre nos ha brindado su apoyo”. Así se expresa Rubén “Coco” Ruffino, un constructor de la Farmacia Sindical Bancaria que cumple 36 años de vida, brindando servicios a más de 46 mil familias del nordeste argentino.

Farmacia que en cada cumpleaños celebra nuevos logros. En este 2022, la inauguración de la casa propia, el debut en servicios médicos, nuevas sucursales, nuevos convenios, nuevos servicios y el compromiso leal con la comunidad.

Inauguración de la Farmacia Sindical Bancaria – 22 de Agosto de 1986

Los grandes desafíos, ameritan grandes proezas. Y los grandes logros, la fuerza y constancia para mantenerlos. La Farmacia bancaria, es un ejemplo a seguir. Cumple este 22 de agosto 36 años de vida teniendo siempre como bandera sus principios solidarios, que con el paso del tiempo se ha derramado en beneficios para toda la comunidad. ¿Qué significa esto? Una farmacia de la mutual bancaria pero donde cualquier persona puede afiliarse y acceder a los múltiples beneficios.

Nada más sencillo: A través de una cuota modesta de cincuenta pesos!, la entrada directa a un mundo de beneficios .

“Hoy tenemos sucursales en Resistencia, Barranqueras, Sáenz Peña, Castelli, Charata, Corrientes, Formosa, ahora, próximamente en Fontana. Contamos con diez importantes locales en actividad. Computamos una óptica en Barranqueras y un servicio totalmente gratuito de enfermería -incluido los descartables-, con aplicación de inyecciones, control de glucemia, toma de presión arterial, nebulizaciones, etcétera, en todas sus sucursales. Y también contamos con servicio de podología en Resistencia. No existe en la provincia cuota social y de servicios tan accesible como la nuestra, que es de 50 pesos y que cubre a todo el grupo familiar -ante el fallecimiento del titular o cualquiera de los integrantes de su grupo-, con un subsidio en efectivo”, confirma Ruffino.

La farmacia en sus inicios bajo el lema del respeto por los derechos de los trabajadores y nunca se apartó de él. Comenzó a funcionar con 4 personas y hoy son más de un centenar, entre profesionales farmacéuticos y personal de atención al público, administrativos y profesionales en sistemas.

A la vista de Ruffino, la farmacia bancaria una de las entidades más importantes del Chaco, con una personalidad muy especial. “Son 115 trabajadores que perciben sus salarios totalmente en blanco. No existe en nuestra farmacia un solo trabajador en negro. Se respetan y se pagan todos los aportes previsionales, la obra social y la cuota sindical. Los profesionales farmacéuticos tienen su gremio y el personal administrativo y de atención al público tienen el propio”.

115 familias orgullosas de pertenecer a esta institución que tiene por vara el respeto mutuo en lo humano y lo laboral, sentido de relación que se trasladó al afiliado. Por eso, la farmacia bancaria aúna desempeño profesional y responsable y valores humanos que se manifiestan en el trabajo sensible y solidario de sus componentes.

“Somos la farmacia que mayor venta hace al PAMI. El 90% de la facturación de jubilados y pensionados de ese organismo se hace en nuestra farmacia. Destaco los servicios oncológicos donde PAMI paga nada más que una comisión… Orgullosos de prestar ese servicio.”

El crecimiento en el tiempo ha sido exponencial y hoy, la Farmacia Sindical brinda su aporte social a más de cuarenta y seis mil afiliados en sus cuatro locales de Resistencia, y sucursales en Barranqueras, Sáenz Peña, Castelli, Charata, Corrientes y Formosa.

Son 36 años, 46.000 afiliados, más de 320 convenios firmados con organizaciones, gremios, asociaciones civiles sin fines de lucro, haberes que consolidaron en el tiempo el compromiso permanente con la comunidad.

LA HISTORIA

”Coco” Ruffino, acude a la memoria para traer la historia al presente: «El 22 de agosto de 1986 nacía nuestra primera farmacia. Muchos sueños cumplidos, muchos problemas resueltos y la permanente y nunca cambiante necesidad de evolucionar, de mejorar, de servir mejor. Fuimos pioneros. Muchas farmacias bancarias se abrieron en el país a partir de transmitir nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestros sistemas.»

“Hacía un año que habíamos asumido en la conducción de la Seccional Resistencia de la Asociación Bancaria. Fue el producto de ver la necesidad que tenían los compañeros, de tener un servicio de salud que sea accesible a su bolsillo. En ese momento el costo mayor lo tenían en la compra de medicamentos. Eso nos llevó a pensar cómo ayudar a los compañeros a solucionar esa situación que era bastante grave, y lo sigue siendo hoy.”

El desafío fue la creación de la primera farmacia sindical y social bancaria en la provincia del Chaco que comenzó a funcionar con sólo una farmacéutica y dos empleados.

El 22 de Agosto de 1986 se inauguró el primer local en el edificio de la casa central del banco del Chaco sobre la calle Antártida Argentina, hoy Arturo Illia.

“Así comenzamos. Pidiendo prestadas muchas cosas. La colaboración del Banco del Chaco fue muy importante, porque nos permitió algunos artículos que tenían en desuso en suministros, que nos fueron dando para que nosotros pudiéramos armar las estanterías, el primer mostrador, y el primer piso del banco que estaba totalmente desocupado, que tenía una puertita con una escalera con más de 50 escalones, bastante empinada. Ahí fue donde armamos nuestra primera farmacia sindical y social bancaria en la provincia del Chaco”

Un año más tarde y gracias a la gran aceptación del servicio, la Farmacia abrió sus puertas en un amplio local alquilado sobre avenida 25 de Mayo al 300. La respuesta de los trabajadores y público en general fue inmediata.

“Esta es una mutual abierta y se había abierto la inscripción de socios y teníamos una cantidad importante. No hay que olvidar que es una entidad que no persigue fines de lucro y por lo tanto el precio de los medicamentos para los afiliados era muchísimo más bajo. En ese momento significaba un descuento de entre un 15 y un 20 por ciento con relación a las demás farmacias. Por eso hubo una respuesta tan favorable de los compañeros y demás afiliados.”

Sin embargo, el nuevo y amplio local y la presencia masiva de quienes valoraban el nuevo servicio despertó mezquinos intereses comerciales. La Farmacia Sindical, comenzaba a molestar al poder.

“Vivimos muchas dificultades. Por ejemplo, había una normativa. A las farmacias mutuales no les permitían tener salida a la calle. El cartel que anunciaba la farmacia no podía tener más de 20 x20 cm de color marrón. Todas limitaciones para impedir el funcionamiento de las farmacias mutuales. Esta fue una realidad bastante dura que tuvimos que afrontar”.

A medida que pasaba el tiempo, la presión y las intimidaciones permanentes de los inspectores fueron creciendo. Buscaban la clausura definitiva, pero la reacción de los directivos fue contundente.

“Eso me llevó un día a pedirle una audiencia al ministro de Salud Pública, en aquel momento el doctor Valfré, del gobierno del doctor Tenev y le dije “Me están persiguiendo, nos quieren cerrar la farmacia y lamentablemente, si vos no actuás, me voy a ver obligado a poner a los trabajadores bancarios en la puerta de Casa de Gobierno, porque esto es una barbaridad y nosotros no nos vamos a quedar callados frente a este tipo de conductas”. La verdad que la respuesta de Valfré fue la que yo esperaba. Ahí nomás llamó al jefe de los inspectores y le dijo: les prohíbo que pasen por la vereda de la farmacia. Dejen trabajar a los muchachos porque o que están haciendo es un gran trabajo social que nosotros, como gobierno peronista, tenemos que apoyar.”

Desde entonces, y con el respaldo masivo de la sociedad y en especial de los trabajadores bancarios se incorporaron paulatinamente los distintos servicios.

Ruffino suma una consideración: “Quiero remarcar como parte fundamental del crecimiento de nuestra farmacia, el aporte de sus empleados y profesionales totalmente identificados con la función social de su trabajo. Sin esa identificación, hubiera sido muy difícil su crecimiento”.

El crecimiento en el tiempo fue notable. Hoy con diez importantes locales en actividad, la Farmacia Sindical brinda su aporte social a más de 46.000 afiliados en sus sucursales de Resistencia, Barranqueras, Sáenz Peña, Castelli, Charata, Corrientes y Formosa.

NOVEDADES 2022

En el transcurso de este año, hay en ciernes un gran festejo: La inauguración de la sede propia en avenida 9 de julio al 185

Ese edificio contará con tecnología de vanguardia, un edificio con energía solar, sistema de purificación del ambiente, con características de sustentabilidad. Un edificio inteligente y también amigable con el medio ambiente

Asimismo, para este 2022 se inaugurará la sucursal de la localidad de Fontana, sito avenida Alvear 4380, que además farmacia será policonsultorio. En este marco, la mutual debuta con servicios médicos.

Otra novedad de este año es el servicio de ortopedia (sumándose a los muchos otros, como óptica, podología, etc.)

Una decena de sucursales, más de un centenar de empleados, con más de 300 convenios colectivos firmados con organizaciones, gremios, asociaciones civiles sin fines de lucro; con una envidiable cobertura territorial. En fin, balance de méritos…

”Y QUE CUMPLAS MUCHOS MÁS”

36 años, es un tiempo grande. Lo que hoy es natural, lo que hoy es derecho adquirido, es producto también de un largo camino de perseverancia, de aprendizaje y experiencia, de sacrificios, de luchas.

-¿Quedan sueños por alcanzar?

-Seguir mejorando la calidad de los servicios, está en nuestro ADN. Siempre hay sueños por alcanzar Nuestro deseo de seguir creciendo para llegar a una mayor cantidad de afiliados y conveniados de otras localidades que nos solicitaron; vamos a cumplir con los compromisos asumidos con Gral. San Martin, Villa Ángela… Como este año lo hacemos con Fontana.

Hoy, para nosotros es un día de felicidad y agradecimiento. Por la solidaridad, la confianza y el acompañamiento que siempre nos han brindado, porque nos han permitido servir no solamente a los bancarios sino abrirnos a la sociedad toda, ya que somos parte de esta comunidad a la que nos sentimos obligados de servir.

