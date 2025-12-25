ORGULLO NACIONAL: LA DELICIOSA GALLETA ARGENTINA QUE FUE ELEGIDA COMO UNA DE LAS MEJORES DEL MUNDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Canestrelli, Italia. Foto: Taste Atlas.

El alfajor argentino fue coronado como una de las mejores galletas del mundo por el reconocido sitio gastronómico Taste Atlas, que elabora rankings a partir de las opiniones de miles de usuarios de todo el mundo. Este icónico postre, que combina dos galletitas rellenas de dulce de leche, se llevó el tercer puesto gracias a su inconfundible sabor y textura.

En su publicación, Taste Atlas explica que los alfajores argentinos son dos “galletas redondas y desmenuzables rellenas de dulce de leche o mermelada”. Y aclara que la combinación “se recubre con una capa de chocolate o se espolvorea con azúcar glas”.

Alfajor, golosina. Foto: Freepik

A su vez, explica el origen de la palabra alfajor, que proviene de la palabra árabe al-hasú, que significa relleno. Aunque estas galletas se encuentran en toda Latinoamérica, son originarias de Andalucía, España.

Cuando los españoles llegaron a América, trajeron consigo sus comidas y tradiciones, y con el tiempo, casi todos los países de Latinoamérica adaptaron el alfajor español para hacerlo propio.

En Argentina, se pueden encontrar alfajores con diferentes sabores de dulce de leche, como chocolate, vainilla o diversas frutas. También se presentan en diferentes formas y tamaños, y suelen disfrutarse con té o café.

Alfajor, alfajores, alfajor de maicena. Foto Unsplash

Esta consagración no hizo más que confirmar lo que para muchos argentinos es una certeza cotidiana: el alfajor no es solo un postre, sino un verdadero símbolo nacional. Ahora, con este reconocimiento global, el clásico dulce criollo reafirma su lugar en el podio de las delicias más queridas del mundo.

Cuáles son las 10 mejores galletas del mundo, según Taste Atlas: el ranking completo

1- Melomakarona, Grecia

Las Melomakarona son una verdadera joya de la repostería navideña griega. Se trata de galletas de textura suave y porosa, elaboradas con aceite de oliva y especias como canela y clavo, que tras el horneado se sumergen en un almíbar de miel silvestre.

Melomakarona, Grecia. Foto: Taste Atlas.

El toque final de nueces trituradas por encima crea un contraste perfecto, convirtiéndolas en un bocado húmedo, aromático y profundamente reconfortante.

2- Makroud el louse, Argelia

El Makroud el louse es una de las galletas más elegantes de Argelia, famosa por su delicada textura que se deshace en la boca. A diferencia de otras versiones, esta no lleva harina: se elabora casi íntegramente con almendras molidas, azúcar y huevo, perfumada con ralladura de limón y agua de azahar.

Makroud el louse, Argelia. Foto: Taste Atlas.

Tras un horneado breve que las deja pálidas y tiernas, se bañan en un almíbar floral y se cubren con una generosa capa de azúcar impalpable, logrando un equilibrio perfecto entre la humedad del interior y el dulzor exterior.

3- Alfajores, Argentina

El Alfajor es el ícono absoluto de la pastelería argentina, compuesto por dos galletas unidas por un generoso relleno de dulce de leche. Esta pieza dulce logra el equilibrio perfecto entre la humedad del relleno y la suavidad de la masa.

Alfajores, Argentina. Foto: Taste Atlas.

4- Stroopwafel, Países Bajos

El Stroopwafel está formado por dos capas de waffle muy finas y crocantes unidas por un denso relleno de caramelo, especias y canela. Su magia se completa al colocarla sobre una taza de café o té caliente, permitiendo que el vapor ablande el centro y cree una textura chiclosa y reconfortante.

Stroopwafel, Paises Bajos. Foto: Taste Atlas.

5- Enaguas, Escocia

Las Enaguas destacan por una textura increíblemente quebradiza y un sabor intenso a manteca pura, con apenas un toque de azúcar y vainilla. Es una galleta densa, simple y de alta calidad, diseñada históricamente para acompañar el té de la tarde con una sofisticación rústica.

Enaguas, Escocia. Foto: Taste Atlas.

6- Galleta con chispas de chocolate, Estados Unidos

Su perfil de sabor mezcla la calidez del azúcar rubia y la vainilla con el toque amargo de los trozos de chocolate fundido. Es una galleta universal que se disfruta mejor tibia, cuando el chocolate aún está derretido y la masa desprende su aroma a manteca.

Galleta con chispas de chocolate, Estados Unidos. Foto: Taste Atlas.

7- Baci di dama, Italia

Se trata de una delicadeza piamontesa compuesta por dos pequeñas galletas de avellana que se unen mediante un sutil sello de chocolate negro. Su textura es excepcionalmente fina y quebradiza, gracias a la molienda de frutos secos que reemplaza parte de la harina tradicional.

Baci di dama, Italia. Foto: Taste Atlas.

8- Speculaas, Países Bajos

Son galletas delgadas y crujientes que destacan por sus formas artesanales talladas y su complejo perfil de especias, donde predominan la canela, el clavo y el jengibre.

Speculaas, Paises Bajos. Foto: Taste Atlas.

9- Pardubický perník, República Checa

Se trata de un pan de jengibre artesanal con una masa densa y aromática, elaborada con miel, harina de centeno y una mezcla secreta de especias que le otorgan un sabor picante y dulce a la vez. Lo que la hace única es su decoración: suelen estar rellenas de mermelada o crema de frutas y bañadas en chocolate, o decoradas a mano con dibujos de azúcar.

Pardubický perník, República Checa. Foto: Taste Atlas.

10- Canestrelli, Italia

Canestrelli, Italia. Foto: Taste Atlas.

Son una de las galletas más delicadas de Italia, reconocibles por su clásica forma de flor con un agujero en el centro y una densa capa de azúcar impalpable. Su secreto reside en el uso de yemas de huevo cocidas y tamizadas en la masa, lo que les otorga una textura única. Con un sutil aroma a vainilla y limón, se consolidan como una galleta de manteca refinada y ligera.

