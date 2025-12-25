CÓMO DETECTAR A TIEMPO EL GOLPE DE CALOR Y EVITAR UNA URGENCIA EN ÉPOCA DE CALORES EXTREMOS

El calor intenso ya no es una rareza del verano, mucho menos en el Chaco. En muchas ciudades, las jornadas sofocantes se repiten durante varios días seguidos y se combinan con cambios bruscos de temperatura. En ese contexto, el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires advirtió que no hay que naturalizar ciertos malestares frecuentes en la playa, en la calle o incluso dentro de casa, ya que pueden ser la antesala de cuadros peligrosos como el agotamiento por calor o el golpe de calor.

Ambas condiciones están relacionadas, pero no son iguales. Reconocerlas a tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una urgencia médica. En ese marco, explicaron que el agotamiento por calor aparece cuando el cuerpo todavía intenta regular su temperatura, pero empieza a fallar en el intento.

Los síntomas más habituales son sudoración excesiva, debilidad, cansancio marcado, calambres, náuseas, dolor de cabeza o mareos. En los niños pequeños, el cuadro puede manifestarse de otra forma: irritabilidad, llanto persistente, rechazo de la comida o irritación de la piel en zonas donde se acumula el sudor, como el cuello, las axilas o el área del pañal.

Hay grupos que se complican más rápido que otros. Los bebés menores de un año y las personas mayores de 65 requieren vigilancia especial. En los adultos mayores, la sensación de sed puede aparecer tarde o no sentirse con claridad. En los niños, el riesgo aumenta porque dependen de un adulto tanto para hidratarse como para salir de un ambiente caluroso. También deben extremar cuidados quienes tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes u otras condiciones crónicas, ya que su organismo puede tener menor capacidad de adaptación al calor.

Cuando el cuerpo ya no logra enfriarse

El cuadro se vuelve más grave cuando fallan los mecanismos que regulan la temperatura corporal. En ese punto aparece el golpe de calor, una situación que constituye una urgencia médica, que presenta con fiebre alta —por encima de los 39 grados—, piel muy roja y caliente, a veces seca, y síntomas neurológicos como confusión, desorientación, somnolencia, apatía o vértigo.En los casos más severos puede haber delirio, desmayo, pérdida de conciencia e incluso convulsiones.

El disparador suele ser la exposición prolongada a altas temperaturas, pero también puede producirse por realizar esfuerzo físico intenso con calor y humedad, o por permanecer en espacios cerrados sin ventilación. Un auto al sol, una habitación sin aire circulante o un lugar sin sombra pueden elevar el riesgo en poco tiempo.

Ante los primeros síntomas, la prioridad es cortar la exposición al calor. Se recomienda llevar a la persona a un lugar fresco, seco y ventilado, aflojar o retirar la ropa y comenzar a enfriar el cuerpo con paños húmedos o agua fresca aplicada de manera gradual. Si la persona está consciente, se debe ofrecer líquido frío, preferentemente agua. En lactantes, se aconseja aumentar la frecuencia de la lactancia. En cambio, es mejor evitar bebidas calientes o muy azucaradas. Si se trata de un niño pequeño o un adulto mayor que se muestra inusualmente calmado, se duerme de golpe, se desvanece o empeora, hay que llamar de inmediato al sistema de emergencias.

Prevención: hábitos simples que salvan

Para atravesar una ola de calor sin sobresaltos, la clave es no esperar a tener sed para hidratarse. En adultos, se recomienda ingerir alrededor de dos litros de agua por día, distribuidos. En bebés, ofrecer el pecho con mayor frecuencia. También es fundamental permanecer en ambientes frescos y ventilados y evitar el sol directo durante las horas centrales del día, especialmente entre las 10 y las 17.

La elección de la ropa también influye: prendas claras, livianas, sueltas y de algodón facilitan la transpiración. Gorras o sombreros ayudan a reducir el impacto del sol directo. En cuanto a la alimentación, conviene priorizar comidas livianas y con alto contenido de agua, como frutas y verduras, y dejar para otro momento los platos pesados. Si se realiza actividad física, lo más seguro es hacerlo temprano por la mañana o al atardecer, y reforzar la hidratación antes, durante y después.