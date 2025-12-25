Luego de la sanción de la ley llamada de inocencia fiscal, el Gobierno estudia la posibilidad de recrear en la Agencia de Recaudación y Control (ARCA) una dirección de Inteligencia Fiscal. El proyecto propone una actualización integral y significativa de las multas por incumplimientos tanto formales como por falta de declaraciones juradas, las que llegan a valores que pueden ser ruinosos para las pymes y monotributistas.

Las multas de ARCA por falta de presentación de declaraciones juradas se elevan de $400 a $440.000 para sociedades, mientras que en el caso de declaraciones juradas informativas el piso sancionatorio se incrementa de $5.000 a $5 millones para personas humanas, entre otras modificaciones, indica Juan Fuster, Socio de Tax de Russell Bedford Argentina.

En el caso de las personas jurídicas, el máximo de las multas para el caso de falta de declaraciones juradas informativa sube a $10 millones.

Los contadores están pidiendo que, dado el aumento brutal, se mejore la estabilidad de la página web de ARCA, ya que si el sistema se cae el día del vencimiento, el contribuyente quedaría expuesto a una multa de casi medio millón de pesos sin tener la culpa.

¿Qué es el proyecto de “Principio de Inocencia Fiscal”?

El proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal es una propuesta legislativa que busca instaurar un cambio en la filosofía y la práctica del régimen tributario argentino. Su núcleo reside en abandonar lo que el Gobierno describe como un “régimen persecutorio” aplicado por el fisco, donde se partía de una presunción de culpabilidad del contribuyente.

Según explicó el titular de ARCA, Juan Pazo, la nueva ley se erige sobre la idea de que “todos somos inocentes, salvo que ARCA demuestre lo contrario”. Este cambio conceptual implica una inversión de la carga de la prueba y una redefinición de la relación entre la agencia recaudadora y los ciudadanos.

Un aspecto relevante es que la reforma incorpora un mecanismo de actualización automática a partir de 2027, considerando la variación anual de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), con el propósito de evitar que las sanciones vuelvan a perder efectividad con el paso del tiempo y garantizar mayor estabilidad y previsibilidad hacia adelante, señala.

El nuevo esquema sancionatorio no diferencia entre contribuyentes según su escala, aplicando a las pymes criterios similares a los de grandes compañías que cuentan con mayores recursos para afrontar las crecientes exigencias materiales y formales del régimen tributario. Esto abre el debate acerca de cómo impactará la reforma en un sector que, de por sí, enfrenta desafíos financieros y operativos relevantes, afirma.

Cuáles son las multas una por una

Multa Automática (Art. 38 Ley 11.683)

Es la que recibís simplemente por no presentar la Declaración Jurada en término. El salto es de más del 100.000%:

Personas Humanas: pasa de los actuales $200 a $220.000.

Personas Jurídicas (sociedades): pasa de $400 a $440.000.

Se está discutiendo un período de gracia de 2 o 3 días para subsanar errores antes de que se dispare automáticamente este monto.

Cuándo la multa puede llegar a $35 millones

En estos casos podría aplicar la multa que llegará a $35 millones con la Ley de Inocencia Fiscal: