CALENDARIO DE FERIADOS 2026: ENTRE OFICIALES Y PUENTES, LOS DÍAS LIBRES PARA APROVECHAR Y HACER ALGUNA ESCAPADA

El calendario del próximo año contará con 12 feriados inamovibles, cuatro trasladables y varios fines de semana largos. Los detalles clave para planificar las vacaciones.

Teniendo en cuenta que el 2025 está próximo a terminar y que se avecinan los últimos días libres del año, el Gobierno nacional estableció los feriados inamovibles, trasladables y los feriados con fines turísticos, conocidos como “puentes”, que permiten planificar con anticipación vacaciones, viajes o simplemente cortar la rutina.

El próximo año tendrá 16 feriados, de los cuales 12 serán inamovibles y 4 trasladables. Aquellas fechas denominadas trasladables que caigan martes o miércoles se harán efectivas el lunes anterior y, cuando sean jueves o viernes, pasarán al siguiente lunes.

Con tantos feriados y fines de semana largos, el 2026 será un año ideal para planificar vacaciones, escapadas cortas o reuniones familiares. Muchos argentinos aprovechan estos días para viajar por el país, visitar familiares o simplemente tomarse un respiro de la rutina.

Es aconsejable reservar con anticipación si se pretende viajar en los fines de semana largos, ya que suelen ser los más demandados en hoteles, pasajes y destinos turísticos.

Feriados inamovibles en 2026

Estos feriados no se trasladan y se celebran en la fecha exacta:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval

24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Día del Trabajador

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (jueves): Día de la Independencia

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (viernes): Navidad

Feriados trasladables en 2026

Habrá cuatro feriados trasladables, amparados por la Ley N°27.399. Entre ellos se encuentran:

17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional

Asimismo, aún resta la confirmación del Gobierno nacional respecto de los fines de semana largos con fines turísticos. Por el momento hay tres confirmados.

¿Cómo se pagan los feriados y qué son los días no laborables?

Un feriado nacional implica descanso obligatorio para todos los trabajadores, regido por las normas del descanso dominical. Esto significa que si un empleado trabaja durante el feriado, el empleador debe abonarle el doble de la remuneración habitual de una jornada normal. La decisión de hacer trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, a menos que existan excepciones específicas que no modifican la obligación de pago doble.

Por otro lado, un día no laborable tiene un carácter optativo para el empleador. Esto quiere decir que la empresa puede decidir si concede el día libre o exige la prestación laboral. En caso de que la empresa decida que se trabaje durante un día no laborable, el empleado recibirá su salario habitual, sin recargos adicionales ni pago doble.

