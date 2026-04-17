OPERATIVO NOCTURNO: SECUESTRAN PLANTAS DE CANNABIS TRAS UNA PERSECUCION

Un operativo policial que comenzó como respuesta a un robo terminó derivando en el desmantelamiento de un cultivo ilegal de cannabis en el barrio España de Resistencia, durante la madrugada de este viernes.

El hecho se inició alrededor de las 3 de la mañana, cuando efectivos de la Comisaría Undécima recibieron un llamado al 911 que alertaba sobre la sustracción de objetos en una vivienda. Según la denuncia, los presuntos autores escapaban por los techos de las casas linderas.

En medio del operativo, los agentes iniciaron una persecución que los llevó a ingresar a una propiedad vecina. Allí encontraron varios objetos abandonados que habrían sido sustraídos minutos antes, entre ellos una hidrolavadora, una amoladora, un tubo de gas y una freidora de aire.

Sin embargo, lo que parecía ser un procedimiento habitual por robo tomó un giro inesperado. Al inspeccionar el inmueble, los efectivos detectaron un invernadero acondicionado para el cultivo de cannabis, con plantines y equipamiento específico para producción indoor.

Ante esta situación, se dio intervención al Departamento Drogas Peligrosas, que confirmó la presencia de marihuana en el lugar.

Finalmente, y por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro de 17 plantas de cannabis, además de diversos elementos utilizados para el cultivo, como luces LED, turbinas, una balanza de precisión, medidores y productos químicos.

El procedimiento continúa bajo investigación para determinar responsabilidades tanto en el robo como en el funcionamiento del cultivo ilegal.