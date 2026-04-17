EL IMPENETRABLE NO ESTÁ SOLO: EL GOBIERNO PROVINCIAL REDOBLA ESFUERZOS EN TERRITORIO

El Gobierno provincial continúa con un importante operativo territorial en distintas localidades de El Impenetrable, afectadas por las últimas lluvias y la crecida del río Bermejito. La situación impacta especialmente en Comandancia Frías, Misión Nueva Pompeya y El Sauzalito, donde en algunos sectores las precipitaciones superaron los 340 milímetros.

Por indicación del gobernador Leandro Zdero (quien estuvo hace unos días en la zona) se dispuso la intervención integral de las áreas del Ejecutivo para seguir con la asistencia inmediata a las familias afectadas.

El programa Ñachec cumple un rol central en el operativo, con facilitadores desplegados en el territorio que realizan la entrega de colchones, frazadas y módulos alimentarios, además de un acompañamiento directo a las comunidades.

A estas acciones se suma la labor de la Policía del Chaco, con operativos de asistencia y prevención, y el trabajo articulado con los municipios, como el de Misión Nueva Pompeya, que colabora en la logística y la atención de las familias.

En paralelo, el Ministerio de Producción, a través del Progano, brinda asistencia a pequeños productores de la zona con la entrega de forrajes y atención veterinaria, con el objetivo de resguardar los animales ante el impacto de las lluvias.

El despliegue incluye operativos en parajes rurales. En este sentido, el facilitador Javier Torres detalló: “Las entregas se realizaron en el paraje Güemes con módulos, colchones, frazadas y forrajes para animales como maíz y alfalfa; armamos campamentos en un trabajo coordinado con la municipalidad, el Progano, la Policía del Chaco y vecinos”.

Además, se destacó la labor de los equipos territoriales, entre ellos los facilitadores Silvia Deibele en Comandancia Frías, Javier Torres en Misión Nueva Pompeya y Silvana Pérez en El Sauzalito, bajo la coordinación regional de Fernando Vogel y la coordinación provincial de Tamara Silvestri, junto al ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez.

*PRESENCIA DEL ESTADO Y CONTINUIDAD DE LA ASISTENCIA*

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el operativo no solo apunta a dar respuesta inmediata a la emergencia, sino también a sostener el acompañamiento una vez que bajen las aguas, en una región que periódicamente enfrenta eventos climáticos extremos.

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