CHILE: INTENSA BUSQUEDA DE UN TURISTA ARGENTINO DESAPARECIDO EN EL VOLCAN LLAIMA

El turista llevaba puesta una campera verde, un casco del mismo color, mochila, lentes, guantes y zapatillas gris. Además, llevaba

El operativo, encabezado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, tuvo que enfrentar condiciones extremas causadas por el “viento blanco”, que redujo la visibilidad y obligó a suspender provisionalmente la búsqueda.

El fenómeno meteorológico, sumado a las bajas temperaturas nocturnas y la presencia de grietas cubiertas de nieve en el volcán, complicó el rastreo y forzó la reanudación de las tareas al día siguiente, de acuerdo a reportes locales.

Drones fueron desplegados para ampliar la búsqueda, mientras que la policía solicitó precaución a eventuales nuevos grupos que planeen ingresar a la zona. Al respecto, se detallaron las características del suelo y se acentuó en lo complejo que puede resultar.

Los rescatistas enfrentan condiciones climáticas adversas (Fuente: El Doce)

Las condiciones del terreno en los faldeos del volcán Llaima han dificultado las labores del operativo de búsqueda que permanece activo en la zona, ubicada a unos 40 kilómetros del paso Icalma de Neuquén. Las autoridades informaron que la presencia de grietas cubiertas por nieve y las bajas temperaturas complejizan las tareas de los equipos de rescate que intentan localizar a un turista argentino cuyo paradero continúa siendo desconocido.

En el terreno, los rescatistas enfrentan una serie de obstáculos, principalmente por la superficie inestable y la limitada visibilidad de las grietas, que permanecen ocultas bajo la nieve. Las condiciones climáticas, con temperaturas por debajo de cero, exigen un esfuerzo adicional en cada desplazamiento y limitan la permanencia de los equipos en el área afectada, según informó El Doce.

El operativo sigue activo bajo la coordinación de las autoridades locales, quienes han dispuesto recursos adicionales para ampliar el alcance de las patrullas en los sectores críticos. Se informó que las tareas se desarrollan a ritmo lento debido a la necesidad de extremar precauciones ante el riesgo de accidentes por las grietas y el clima adverso.