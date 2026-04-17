EL NBCH HABILITA EL ANTICIPO DE AGUINALDO: MIRA CUANDO

El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) habilitará desde el próximo lunes 20 de abril el anticipo de aguinaldo para trabajadores públicos provinciales, una línea de crédito que se acredita de forma inmediata y se descuenta automáticamente al momento del cobro del medio aguinaldo.

El anuncio fue realizado por el presidente de la entidad, Livio Gutiérrez, quien confirmó que la medida ya está en condiciones de implementarse tras gestiones conjuntas con el Ministerio de Economía y áreas de coordinación del Ejecutivo.

«Estamos en condiciones de informar que desde el lunes vamos a poder habilitar el anticipo de aguinaldo casi dos meses antes del pago», señaló el funcionario en declaraciones televisivas.

El anticipo funciona como un préstamo de acceso rápido, disponible para empleados del sector público, que puede gestionarse a través de la plataforma NBCH24 Online Banking, tanto en su versión web como en la aplicación móvil, además de cajeros automáticos.

Según se informó, el dinero se acredita de manera inmediata una vez aprobado el trámite y el monto se debita automáticamente cuando se percibe el sueldo anual complementario.

La herramienta busca ofrecer una alternativa de financiamiento en el corto plazo, con disponibilidad permanente para quienes cumplan con los requisitos establecidos por la entidad bancaria.