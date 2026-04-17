LA FOTO DE MARADONA QUE MOSTRO LUQUE DIAS ANTES DE SU MUERTE

Leopoldo Luque fue uno de los primeros imputados que declaró esta semana en el marco del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona. Además de declararse inocente, el neurocirujano expuso su análisis sobre la salud del Diez en sus últimos días de vida y hasta mostró una foto ilustrativa.

«Esta foto es de Diego el 20. ¿Ustedes lo ven hinchado?«, señaló Luque en referencia a los días previos al 25 de noviembre de 2020, cuando en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus se produjo el deceso de Diego Maradona en una casa del partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.

«Me dijeron que estaba hinchado y acostado. Todo previo al 18. Dije que podía ser posicional«, agregó Leopoldo Luque, médico de cabecera del Diez y encargado del equipo de profesionales que debía ocuparse de su recuperación tras una cirugía por un hematoma en el cerebro.

La foto en cuestión fue difundida por el canal TN y en ella se puede ver a Diego Maradona sentado a la mesa con Maximiliano Pomargo, que fue quien tomó la «selfie» de ambos.

Se nota que es de día, que los hombres están comiendo, posiblemente almorzando, y que Diego Maradona estaba en condiciones de estar sentado a la mesa apenas 17 días después de haber sido operado de un hematoma subdural.