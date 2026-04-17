DESALOJO, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES: LAS CLAVES DE LA LEY DE INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD PRIVADA

Desalojos acelerados por falta de pago: el proyecto de ley de propone reducir drásticamente el plazo de intimación al inquilino por deuda. El propietario solo deberá otorgar 3 días corridos (en lugar de los 10 actuales) para que se regularice la deuda antes de iniciar el proceso de desalojo.

Límites a las expropiaciones: se redefine la «utilidad pública». Para que el Estado pueda expropiar un bien, deberá especificar de forma concreta el fin perseguido, demostrando que la medida es proporcional e indispensable.

Cambios en las indemnizaciones: el proyecto de ley busca que el Estado pague el valor de mercado del bien. Se propone incluir el «lucro cesante» (ganancias perdidas por el dueño debido a la expropiación) pero excluyendo valores subjetivos o hipotéticos.

Regularización de barrios y tierras: se busca modificar regímenes sobre barrios populares y tierras rurales, así como derogar normativas previas sobre el manejo del fuego que afectaban la disponibilidad de tierras.

Cuál es el marco legal vigente para la propiedad privada en Argentina

Mientras se debate este proyecto, la propiedad privada en Argentina sigue regida por artículo 17 de la Constitución, que declara que el bien es inviolable y que ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley.

Por su parte, el Código Civil y Comercial regula la adquisición, el uso y los límites de la propiedad. Por ejemplo, la usucapión (adquirir un bien por el paso del tiempo) requiere una posesión pública y pacífica de 10 años (con justo título) o 20 años (sin él).

Además, la Ley de Regularización Dominial (Ley 24.374) permite a ocupantes de viviendas únicas y permanentes regularizar su situación si acreditan posesión pública por un tiempo determinado.