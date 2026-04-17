COMISARÍA COMANDANCIA FRÍAS FINALIZÓ EL OPERATIVO DE ASISTENCIA A 40 FAMILIAS EN PARAJES RURALES

El despliegue contó con la colaboración de unidades policiales, personal de salud y programas sociales.

Esta tarde, pasadas las 17:00, se llevó a cabo el operativo en distintas zonas afectadas. Efectivos policiales, junto a otras áreas del Estado, culminaron un trabajo de asistencia que alcanzó a 40 familias de diversos parajes, entre ellos Madrejones, Sauce Solo, Tres Moras y El Totoral.

Participaron del procedimiento personal de la Comisaría Comandancia Frías, División Patrulla Fluvial, División Bomberos de Juan José Castelli, Programa Social Ñachek, Salud Pública de Comandancia Frías y Asuntos Estratégicos.

Al finalizar la jornada, se constató que no se registraban personas aisladas ni afectadas por inundaciones.

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