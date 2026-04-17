Alerta DETECTAN MÁS AMENAZAS DE TIROTEO EN ESCUELAS CHAQUEÑAS

Se descubrió un nuevo mensaje en una escuela técnica de Sáenz Peña y otro en un colegio de Fontana.

Durante los últimos días se detectaron varios mensajes de amenazas por tiroteos en escuelas de todo el país y este fenómeno no dejó exentas a las instituciones chaqueñas. Mientras la justicia busca determinar la peligrosidad de las amenazas, si se trata de un reto de internet o simplemente es una broma de mal gusto, la policía interviene en los hechos para evitar cualquier tipo de atentados hacia alumnos, docentes y no docentes.

En la tarde de ayer, la directora de la Escuela Secundaria Técnica N°22 de Sáenz Peña denunció que un alumno se topó con un mensaje en el baño de varones que alertaba sobre un presunto tiroteo el 23 de abril. Los agentes de la Comisaría Primera tomaron el caso, hablaron con docentes, directivos y alumnos. Un chico de primer año fue señalado como el sospechoso después de haber entrado al aula diciendo que “se iba a armar una tiroteada”, pero confesó que solo fue un chiste y que no había escrito el mensaje en la pared del baño. Por lo pronto, los agentes borraron el mensaje de la pared y prosiguen con la investigación para saber qué alumno fue el responsable.

En paralelo, en la E.E.S N°36 de Fontana, se descubrió un nuevo mensaje: “Mañana viernes 17 le descargo el 38 a Juan de 4° 3ra”. Los directivos se alarmaron y llamaron a la policía. Debido a la amenaza, este viernes el joven no fue a la escuela por recomendaciones de los agentes de la Comisaría Primera de Fontana, mientras investigan para saber quién fue el autor. También se reforzaron las medidas de seguridad en los horarios de ingreso y egreso del establecimiento.

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