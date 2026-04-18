OPERATIVO DE GAS SOCIAL

En la jornada de este viernes 17 de abril, se llevó adelante una nueva venta de gas social en la ciudad.

Mes a mes, este operativo se consolidá como una herramienta clave para aliviar el bolsillo de las familias, especialmente en un contexto económico complejo y ante los constantes aumentos de un servicio esencial como el gas.

De esta manera se garantiza el acceso a este recurso indispensable, con el objetivo de llegar principalmente a los sectores más vulnerables. Durante la jornada, numerosos vecinos destacaron la importancia de esta iniciativa, señalando que cada vez resulta más difícil afrontar los gastos cotidianos, y valoraron esta propuesta como un respaldo concreto para la economía del hogar.

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