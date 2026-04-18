CASTELLI: DESPIDIERON A TRABAJADORES DEL ÁREA DE VECTORES DE SALUD PÚBLICA

Trabajadores del área de vectores denuncian que fueron desafectados de sus funciones pese a contar con contratos vigentes hasta fin de año. La medida genera incertidumbre laboral y preocupación por el impacto en tareas clave de prevención del dengue y el Chagas en la región.

En comunicación con Cesar Medina de Radio Fan, uno de los trabajadores del área de vectores en Juan José Castelli expresó su preocupación tras haber sido notificado de la finalización de su contrato, pese a que el mismo tenía vigencia hasta diciembre de 2026.

“Nos llegó una nota el lunes 13 de abril informando que quedábamos desafectados. Fue un baldazo de agua fría”, relató. Según explicó, la notificación se realizó a través del sistema administrativo interno y alcanzó a trabajadores de distintas provincias como Salta, Mendoza y Catamarca.

El trabajador detalló que en Castelli el equipo está compuesto por 10 personas, de las cuales cuatro fueron dadas de baja. “Hace más de 11 años que trabajamos en esto. Pasamos varios gobiernos y nunca pensamos que nos iba a tocar así”, señaló.

Asimismo, explicó que la tarea principal estaba vinculada al Programa Nacional de Chagas, realizando fumigaciones en zonas rurales y colaborando en operativos de control del dengue. “Recorremos parajes, fumigamos viviendas humildes afectadas por vinchucas y también hacemos bloqueo de casos cuando hay dengue”, indicó.

En cuanto a las condiciones laborales, precisó que cumplían jornadas de 7 a 15 horas y percibían ingresos cercanos a los 800 mil pesos mensuales, dependiendo del nivel de formación. “Éramos monotributistas al inicio, después pasamos a depender del Ministerio de Salud, aunque sin estabilidad”, explicó.

La situación genera incertidumbre no solo en quienes ya fueron desafectados, sino también en el resto del equipo. “Nuestros compañeros siguen, pero no saben si mañana les puede pasar lo mismo. Hay mucha angustia”, expresó.

También puso el foco en el impacto personal de la medida: “Tengo familia, mi pareja es docente pero no tiene cargo. Esto es lo que sostiene mi casa. Hoy no sabemos qué va a pasar”.

Finalmente, adelantó que junto a sus compañeros buscarán revertir la situación: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Queremos que esto se visibilice, porque nuestro trabajo es importante para la salud de la comunidad”.

El testimonio expone no solo la preocupación por la pérdida de empleo, sino también el posible debilitamiento de programas sanitarios claves en la prevención de enfermedades como el dengue y el Chagas en la región.

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