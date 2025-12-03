OLAS DE CALOR: CAPACITACIÓN CLAVE PARA PREVENIR EMERGENCIAS ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En un esfuerzo conjunto entre la Provincia y el CIPPEC, se realizó el Taller de preparación institucional frente a las olas de calor, enfocado en la capacitación de personal de salud, educación y fuerzas de Seguridad.

El secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez encabezó, este miércoles junto al ministro de Salud Sergio Rodríguez, la apertura del Taller de preparación institucional frente a las olas de calor, destinado a personal de las áreas de Salud, Educación y de las Fuerzas de Seguridad. La actividad se enmarca en el proyecto “Fortalecimiento de capacidades locales frente al calor extremo en la Provincia de Chaco”, cuyo objetivo es mejorar la preparación institucional y comunitaria de cara al verano 2025–2026.

Se trata de un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia del Chaco y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Cuenta con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que articula esfuerzos y recursos para fortalecer la gestión del riesgo climático en el territorio.

“Esta jornada tiene que ver con un trabajo que CIPPEC está haciendo en los conglomerados urbanos más importantes de la Argentina, como Buenos Aires Tucumán, Córdoba, Mendoza, y Rosario; Gran Resistencia es un conglomerado muy importante donde es necesario impulsar normas de prevención y protocolos de actuación para estos casos”, indicó Gutiérrez.

En esa línea señaló que los grandes conglomerados urbanos tienen un impacto en las altas temperaturas que ponen aún más en peligro a las personas en situación de vulnerabilidad, por edad, enfermedad o situación social. “Es una iniciativa enmarcada en un Chaco con más salud, trabajando en prevención no sobre hechos consumados, para poder morigerar el impacto que si o si se va a dar atento a que cada verano hace más calor que el verano anterior”, sostuvo.

El taller se impulsa en el marco del Plan Estratégico Participativo y pensando en la participación del sector público, sobre todo las fuerzas de seguridad. •En las emergencias cuando se dan en las calles hay que tener protocolos hasta llegar a un centro asistencial”, sugirió.

En tanto el ministro Rodríguez valoró la capacitación a fin de diagramar un futuro mejor. “Muchas veces el primer acceso de las necesidades de la población son las fuerzas de seguridad, la educación, el ciudadano de a pie que se encuentra con una situación que requiera asistencia”, expresó.

Para ello remarcó la importancia de trabajar en políticas públicas sustentables a largo plazo que sirvan a la prevención de enfermedades. “Tratar de prevenir eventos es la mejor forma de trabajar y dignificar lo que es la salud, sino terminamos trabajando más sobre la enfermedad que sobre la salud”, advirtió.

El ministro recordó que ante la inminente llegada del calor la sociedad debe tomar las medidas de precaución para evitar situaciones críticas. “Para protegernos frente al calor extremo es importante mantener una buena hidratación, salir a las horas más frescas, y detectar síntomas temprano para poder acudir a la atención evitando eventos mayores”, dijo.

Finalmente, envió un saludo a profesionales de la medicina en el día del médico (3 de diciembre). “Quiero agradecerles por todo lo que hacen y recordar la importancia de poner en el foco la atención del paciente como eje fundamental del trabajo médico; debemos tratar de proteger a esa población y recordar que somos servidores públicos”, cerró.

