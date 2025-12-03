RESISTENCIA A PUNTA DE CUCHILLO ASALTÓ UN KIOSCO, PERO FUE APREHENDIDO INMEDIATAMENTE

El hombre de 36 años fue detenido por los agentes de la Comisaría Segunda que intervinieron de inmediato, en su poder secuestraron el arma.

En horas de la siesta alrededor de las 14, los uniformados fueron alertados de un robo en proceso en un kiosco del barrio La Isla Villa Río Negro. Inmediatamente acudieron al lugar.

Al llegar se entrevistaron con una mujer de 30 años que informó que minutos antes un sujeto ingresó al comercio con un cuchillo y se llevó dinero en efectivo, y luego se dió a la fuga. Allí los agentes informaron las características del implicado y comenzaron patrullajes por inmediaciones.

Pocos minutos después lograron su detención a escasos metros del lugar, en su poder secuestraron el cuchillo utilizado. Fue conducido a la dependencia policial.

Finalmente, el hombre de 26 años fue notificado de su aprehensión en la causa Supuesto Robo con Arma a disposición de la Fiscalía en turno.

