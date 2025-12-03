IPRODICH ENTREGÓ AYUDAS TÉCNICAS Y ELEMENTOS QUE MEJORARÁN LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de más de 70 ayudas técnicas que incluyen sillas de ruedas, andadores, audífonos, lentes, entre otros. Además, de otros elementos como: aires acondicionados, ventiladores y anafes a beneficiarios del Área Metropolitana.

En el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) realizó una nueva entrega que superó las 70 ayudas técnicas destinadas a beneficiarios Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas. Además, el organismo entregó elementos para mejorar el hábitat como aires acondicionados, ventiladores y anafes.

“Hoy es un día de promoción de derechos, de reconocimiento y de revisión de las prácticas de cada organismo que es responsable de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”, aseveró la presidente del IPRODICH, Ana María Mitoire, junto a la vicepresidente Mónica Morales, tras efectuar la entrega que incluyó sillas de ruedas, andadores, audífonos, lentes, mochilas de oxígeno, muletas, camas ortopédicas, y colchones antiescaras y sanatorial.

En la oportunidad, la funcionaria destacó el trabajo del equipo del IPRODICH y aseguró que “la gestión del organismo está centrada en lo que necesita cada persona”. En esta línea, indicó que durante 2025 se cumplió con la cobertura de toda la provincia, se mejoraron los plazos de entregas de las ayudas técnicas y se trabajó con autogestores y con los grupos familiares.

Con respecto a los trámites para recibir las ayudas técnicas, desde el IPRODICH informaron que se debe presentar, en alguna de las sedes del organismo, el pedido médico junto a fotocopia del DNI y Certificado Único de Discapacidad.

Relacionado