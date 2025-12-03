AVANZAN LAS OBRAS DE BACHEO SOBRE AV. HÉROES DE MALVINAS Y AV. DEL TRABAJO
El municipio de Juan José Castelli continúa apostando al mejoramiento de la red vial y avanza en el arreglo de calles pavimentadas donde la calzada se encuentra dañada. Con recursos propios, se puso en marcha un importante plan de bacheo para garantizar una mejor transitabilidad.
Durante la jornada, el intendente recorrió los trabajos que se desarrollan sobre Avenida Héroes de Malvinas y Avenida del Trabajo, áreas de gran circulación por el ingreso de colectivos a la terminal.
Se trata de sectores que deben soportar alto tránsito y tránsito pesado, lo que hace indispensable este tipo de intervenciones.
El intendente recorrió las obras en ejecución y destacó la importancia de estas mejoras para favorecer la transitabilidad.
“Vamos logrando reparar la calzada en puntos estratégicos de la ciudad, y la idea es seguir mejorando aquellos sectores críticos. Vamos de a poco, llevando soluciones en tiempos difíciles”, señalo el mandatario.
Pronto también se dará inicio a la construcción de más cuadras de pavimento, gracias a la buena administración de los recursos municipales y al trabajo comprometido de todo el equipo.