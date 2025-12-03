MUNICIPALIDAD DE CASTELLI : ENTREGA DE PLANTINES EN ZAPARINQUI

Estas iniciativas, de marcado perfil ambientalista, buscan dar utilidad a las botellas descartables, evitando su dispersión en la vía pública y reduciendo el impacto negativo que generan. En total, se entregaron cerca de 200 ejemplares, que pasarán a integrar la forestación de una comunidad que se caracteriza por tener, en cada vereda y en cada terreno, plantas frutales.