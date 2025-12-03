MUNICIPALIDAD DE CASTELLI : ENTREGA DE PLANTINES EN ZAPARINQUI
La Secretaría de Ambiente, en coordinación con la Delegación de Zaparinqui, llevó adelante una nueva entrega de plantines de distintas especies arbóreas. Entre ellas se destacaron uvas brasileras, paraiso, seibo palmeras y aromito.
El acto estuvo encabezado por la delegada municipal, acompañada por el intendente Pío Sander, el coordinador de Ambiente Daniel Nuske, y la secretaria de Producción y Desarrollo Local Jessica Kloster, quienes dieron inicio a esta actividad que reunió a numerosos pobladores de la localidad, quienes se acercaron para canjear botellas descartables por plantines.
Estas iniciativas, de marcado perfil ambientalista, buscan dar utilidad a las botellas descartables, evitando su dispersión en la vía pública y reduciendo el impacto negativo que generan. En total, se entregaron cerca de 200 ejemplares, que pasarán a integrar la forestación de una comunidad que se caracteriza por tener, en cada vereda y en cada terreno, plantas frutales.
Con esta acción, Zaparinqui suma nuevas especies a su patrimonio verde y continúa fortaleciendo su compromiso con el cuidado del ambiente.