OBRAS EN MARCHA: PRÓXIMA INAUGURACIÓN DE VIVIENDAS ÑACHEC EN COLONIA POPULAR

En el marco del compromiso del Gobierno provincial de garantizar el acceso a la vivienda y mejorar la calidad de vida de las familias chaqueñas, el gobernador Leandro Zdero, junto al presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, inspeccionaron este sábado el avance de obras habitacionales en la localidad de Colonia Popular.

El mandatario provincial informó que se trata de viviendas ejecutadas a través del Programa Ñachec, destinadas a familias de escasos recursos. En ese sentido, anticipó que las unidades se encuentran en su etapa final y que la inauguración está prevista para los primeros días del mes de marzo. “Se están ultimando los detalles y, si todo marcha como está previsto, en los primeros días de marzo estaremos inaugurando estas viviendas”, señaló Zdero.

El Gobernador destacó además el esfuerzo del Estado provincial para sostener la política habitacional, subrayando que las obras se llevan adelante con recursos propios. “Estas viviendas se realizan con fondos provinciales. Venimos de inaugurar viviendas en Quitilipi, de otra modalidad vinculada al FONAVI, y seguimos finalizando unidades habitacionales en distintos puntos de la provincia con recursos propios”, afirmó.

Por su parte, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, remarcó que las viviendas están destinadas a sectores vulnerables de la comunidad y forman parte de una estrategia integral para abordar el déficit habitacional. “Son viviendas pensadas para familias de la localidad con escasos recursos. El Gobernador tiene una mirada especial puesta en los sectores de mayor vulnerabilidad, pero también contamos con distintas líneas de acción para responder a las diversas realidades sociales”, expresó.

A su turno, el secretario de Gobierno de Colonia Popular, José Cabrera, agradeció el acompañamiento del Ejecutivo provincial y destacó el trabajo articulado. “Estamos muy agradecidos al Gobernador y a todo su equipo por el acompañamiento permanente. Falta muy poco para inaugurar estas viviendas que estarán destinadas a familias que realmente lo necesitan”, manifestó.

Finalmente, el encargado de la obra, Alejandro Rodríguez, adelantó detalles sobre el estado de los trabajos y la infraestructura prevista. Las viviendas contarán con bombas centrífugas, acceso a agua potable, medidores de luz individuales, alumbrado público y calles con ripio, garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad. “Estamos en la etapa final de obra y falta muy poco para que más familias puedan acceder a un techo digno”, concluyó.

Relacionado