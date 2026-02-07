CON MÁS DE 1.300 CARGOS DISPONIBLES, COMENZÓ EL CONCURSO DE INGRESO PARA DOCENTES PRIMARIOS

En el Domo del Centenario de Resistencia, dio inicio ayer el concurso de Ingreso a la docencia para Maestros de Grado de Educación Primaria Común, en el marco de los actos de ofrecimiento de cargos para el ciclo lectivo 2026. La instancia es organizada por las Juntas de Clasificación de Nivel Primario, sedes Resistencia y Sáenz Peña, y convoca a más de dos mil docentes inscriptos de toda la provincia.

Luego de concretarse los concursos de Traslado Definitivo realizados los días lunes y martes, en los que se cubrieron aproximadamente 700 cargos, comenzó el proceso de Ingreso, en el que se ofrecen alrededor de 1.300 cargos vacantes en establecimientos educativos. Al respecto, Fabiana Fleitas, miembro titular de la Junta de Clasificación de Nivel Primario sede Resistencia, detalló que el concurso de Ingreso se desarrollará durante los días jueves, viernes y sábado de esta semana, y continuará lunes y martes de la próxima, permitiendo recorrer el orden de mérito y garantizar el acceso equitativo a los cargos disponibles. “Tenemos varios días para recorrer y para darle estabilidad a la mayor cantidad posible de docentes de la provincia del Chaco”, destacó.

Desde el Ministerio de Educación se remarcó que estos concursos forman parte de un proceso de ordenamiento del sistema educativo, que fortalece la carrera docente, garantiza estabilidad laboral y asegura la presencia de maestros y maestras en las aulas de toda la provincia. Terminado este concurso de Ingreso para Maestros de Grado de Educación Primaria Común, se realizará el ofrecimiento de cargos para Maestros de Grado de escuelas para Adultos, previsto para el día 13 de febrero, y, finalmente, el 14 será el turno de Ingreso para maestros y maestras de Educación Física (Primaria Común y Adultos).

