EDAD DE IMPUNIDAD PENAL: QUE SE DISCUTE Y PORQUE VOLVIO AL CENTRO DE DEBATE

En líneas generales, la iniciativa oficial plantea que el nuevo régimen se aplique a jóvenes de entre 13 y 18 años, lo que implicaría una reducción de la edad mínima desde los actuales 16 años. Al respecto, Andrés García Vautrin, abogado penalista, del Estudio García Vautrin Condomí Alcorta, señala: “Es importante señalar que, en el debate parlamentario, distintos bloques y sectores políticos han propuesto edades diferentes, algunos referentes sugieren fijar el piso en 14 años para facilitar consensos legislativos, otros han planteado incluso propuestas más bajas en líneas discursivas, pero el proyecto oficial presentado contempla a los 13 años como límite principal”.

Un sistema más amplio que una simple reducción etaria

La reforma no se limita a bajar la edad de imputabilidad. El texto propone un sistema integral de responsabilidad penal juvenil, orientado a combinar sanción con educación, resocialización e integración social.

Entre sus ejes centrales, se establece que la finalidad del régimen es “fomentar la responsabilidad legal del adolescente por sus actos”, sin dejar de lado objetivos pedagógicos y de reinserción.

Prohibiciones importantes

El proyecto incorpora prohibiciones específicas en materia de detención y penas. Se establece que los adolescentes no podrán ser alojados junto a adultos en lugares comunes de detención. “Asimismo, toda privación de la libertad debería realizarse en institutos especializados o en espacios separados dentro del sistema penitenciario, bajo personal capacitado y con un enfoque educativo y formativo”, aclara Andrés García Vautrin.

Además, se prohíbe la aplicación de prisión perpetua a menores de edad y se fija un tope máximo de 20 años de privación de la libertad. “Otra prohibición relevante es la de la prisión perpetua para adolescentes, fijando un tope máximo de 20 años de privación de libertad. Esto significa que, incluso en los casos más graves, no se aplicarían penas superiores a esa duración”, agrega el especialista.

Sustituciones de pena

Otro punto relevante de la iniciativa es la posibilidad de sustituir parcialmente la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena. Estas modalidades de cumplimiento alternativo quedarían sujetas al control judicial y a evaluaciones técnicas, con un enfoque puesto en la reinserción social del adolescente.

El proyecto también propone una intervención estatal permanente y articulada, que no se limite al castigo penal. El modelo incluye intervención judicial, dispositivos educativos, políticas de reinserción social y atención profesional especializada.

Por qué el tema vuelve a discutirse ahora

La inclusión del proyecto en el temario de las Sesiones Extraordinarias responde a una agenda legislativa que prioriza asuntos vinculados a seguridad y justicia. A la par del texto oficial, existen otras iniciativas que proponen fijar la edad de imputabilidad en 14 años, lo que refleja la diversidad de posturas dentro del Congreso.

El debate también se encuentra atravesado por hechos sociales recientes que reavivaron la atención pública sobre delitos cometidos por menores, aunque distintos analistas advierten que las respuestas exclusivamente punitivas no resuelven los problemas estructurales de fondo.

¿Cómo se compara Argentina con otros países?

A nivel comparado, la edad de imputabilidad penal varía significativamente entre países. En Uruguay se fija en 13 años, en Paraguay en 14, mientras que en algunos estados de México puede ser tan baja como 12 años. En España e Italia el límite se establece en 14 años, y en Francia en 13.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomiendan que los países respeten principios de protección integral, evitando retrocesos y garantizando siempre un tratamiento diferenciado y especializado para menores de edad.

Los ejes del desacuerdo

Quienes respaldan la baja de la edad de imputabilidad sostienen que la normativa vigente no refleja la realidad actual y que es necesario contar con herramientas legales que permitan abordar delitos graves cometidos por adolescentes con mayor claridad jurídica.

En contraposición, los sectores críticos advierten que reducir la edad por sí sola no resolverá la criminalidad juvenil y remarcan la necesidad de fortalecer políticas sociales, educativas y de inclusión, además de asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos.

En palabras de Andrés García Vautrin: “La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal en Argentina es un tema técnicamente complejo y socialmente profundo. No se trata únicamente de fijar un número, sino de pensar en cómo estructurar un sistema que garantice justicia, derechos, seguridad y oportunidades de reinserción para adolescentes que se vean involucrados en el delito”.

Y concluye: “El proyecto que ahora se debatirá en el Congreso combina propuestas de reducción de la edad mínima con un enfoque integral que abarca principios procesales, ejecuciones diferenciadas, límites a las penas y medidas orientadas a la educación y resocialización”.

Más allá de lo que finalmente resuelva el Parlamento, existe un consenso amplio en que cualquier reforma deberá equilibrar justicia, protección de derechos y recursos institucionales suficientes para asegurar su correcta implementación.