Castelli EN ALLANAMIENTO INCAUTARON ESTUPEFACIENTES LISTOS PARA VENDER

Un hombre de 26 años fue detenido, en su casa hallaron cocaína y marihuana

En el marco de investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la División Operaciones Drogas de Castelli, luego de recorridas por los barrios de la localidad, obtuvieron información precisa sobre un kiosco narco que operaba en cercanías de la avenida Guemes.

Tras patrullajes y emplazamientos de la zona, identificaron una casa similar al búnker de drogas, y solicitaron allanamiento.

Anoche alrededor de las 21.30 se dirigieron al lugar investigado con la orden de requisa y con ayudante de fiscal que acompañó la diligencia. Luego del registro del inmueble hallaron 17 envoltorios con sustancia blanca, que arrojó resultado positivo a cocaína con el peso de 18 gramos, y 3 envoltorios con sustancia vegetal que resultó ser marihuana con 33,69 gramos.

Procedieron al secuestro de la sustancia como así también de un celular y de varios recortes de polietileno.

El principal morador fue notificado de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737 a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.

Además, un hombre de 29 años fue identificado y resultó ser buscado por la justicia, fue conducido y notificado de su situación legal.

