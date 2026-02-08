MÁS VIVIENDAS: 32 FAMILIAS CUMPLIERON EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA EN QUITILIPI

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero encabezó la entrega de 32 viviendas en la localidad de Quitilipi, un acto que marcó un avance concreto en el acceso a la casa propia para familias chaqueñas que aguardaron durante muchos años una respuesta habitacional. La actividad contó con la presencia del presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea; el intendente local, Ariel Lovey, autoridades provinciales y municipales.

El Gobernador remarcó la importancia de garantizar procesos justos y accesibles para todos. “Hoy son 32 sueños cumplidos en Quitilipi. Son familias que esperaron durante décadas, algunas más de 35 años, y que hoy acceden a su casa propia a través de un proceso transparente”, expresó.

En esa línea, el mandatario provincial destacó que las viviendas se construyen con recursos propios del IPDUV, provenientes del aporte solidario de las familias adjudicatarias. “Ese es el sentido del Instituto de la Vivienda: que el esfuerzo de cada familia permita seguir generando nuevas soluciones habitacionales en toda la provincia”, sostuvo.

Zdero también subrayó la transparencia en la adjudicación de las viviendas, garantizando igualdad de oportunidades y reglas claras para todos los inscriptos.

Las unidades habitacionales forman parte del programa FO.PRO.VI. (ex Casa Propia Construir Futuro) y se desarrolló en dos manzanas de la ciudad, garantizando criterios claros y transparentes desde su inicio. Cada vivienda cuenta con dos dormitorios, estar-comedor, cocina, baño y lavadero, además de los servicios básicos necesarios para su correcto funcionamiento. El conjunto habitacional dispone de infraestructura esencial como red eléctrica, alumbrado público, agua potable y mejoras en la trama vial, fortaleciendo la integración urbana del sector. Durante el desarrollo de la obra se generaron 45 puestos de trabajo, lo que permitió impulsar el empleo local y dinamizar la economía de Quitilipi, a la par de dar respuesta a la demanda habitacional.

Por su parte, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, resaltó que “Para nosotros es una enorme satisfacción poder compartir la felicidad de estas familias y reafirmar el compromiso de continuar con las obras”, afirmó, al tiempo que confirmó la reactivación y continuidad de 64 viviendas más que se entregarán a lo largo del año.

En tanto, el intendente Ariel Lovey valoró el trabajo articulado con el Gobierno provincial y destacó el impacto de la política habitacional en la ciudad. “Hoy agradecemos al gobierno provincial por hacer realidad 32 sueños, pero este proceso continúa. Además, ya firmamos convenios para módulos habitacionales destinados a personas en situación vulnerable y avanzamos con nuevas viviendas a través del programa ÑACHEC”, concluyó.

