Monte Quemado, Santiago del Estero // BOSQUES DESARTICULÓ UNA RED DE TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA EN MONTE QUEMADO

En un importante procedimiento llevado a cabo durante la jornada de ayer en la ciudad de Monte Quemado, inspectores de la Dirección General de Bosques y Fauna, en un trabajo conjunto con efectivos policiales de la Seccional N°22, lograron desarticular una red dedicada al tráfico y venta ilegal de aves silvestres.

El operativo se inició alrededor del mediodía y culminó con un allanamiento, ordenado por la Justicia, en una propiedad donde se constató la presencia de numerosos ejemplares de fauna protegida. En el lugar, las autoridades rescataron varios loros habladores que eran mantenidos en cautiverio para su comercialización ilegal.

Además, durante el procedimiento se procedió al secuestro de cueros de iguanas, felinos y distintos trabajos de taxidermia, elementos que también forman parte del circuito ilegal vinculado a la depredación de la fauna silvestre.Las aves rescatadas fueron trasladadas de manera inmediata a un centro de rehabilitación, donde deberán cumplir con la correspondiente cuarentena sanitaria.

Posteriormente, y si las condiciones lo permiten, serán restituidas a su hábitat natural.En cuanto a los productos y subproductos incautados, se informó que serán desnaturalizados mediante su destrucción total, conforme a la normativa vigente.Este relevante procedimiento ya se encuentra bajo la órbita administrativa y judicial correspondiente.

Desde el organismo recordaron a la comunidad que la tenencia, el tráfico y la comercialización de fauna silvestre constituyen delitos graves que ponen en riesgo el equilibrio de los ecosistemas.

Relacionado