Nuevos Conocimientos Se gradúa demostrando que es posible producir líneas de emisión de energía no convencionales en antenas y circuitos

El trabajo final de Juan Cruz Vergara para obtener la Licenciatura en Ciencias Físicas partió de una pregunta sobre el comportamiento de las antenas en un régimen de alta potencia y concluyó con un experimento en el laboratorio que confirmó las predicciones. La investigación, dirigida por el doctor Lucas Fernández Alcázar, establece una base para futuros dispositivos en el área de las comunicaciones y la instrumentación.

Cuando una antena o un circuito eléctrico emite una señal, esa señal no es uniforme. Si se la analiza en función de su frecuencia —algo así como descomponer la luz en sus colores—, se obtiene un perfil que tiene forma de campana. Esa forma recibe el nombre de «Lorentziana» y representa el comportamiento habitual de los sistemas que emiten energía con un único camino de pérdida.

Durante décadas, ese perfil en forma de campana fue el punto de referencia en el diseño de antenas, cavidades resonantes y filtros. Investigadores de distintas partes del mundo se plantearon conocer si era posible producir perfiles distintos, con picos más angostos o más anchos, formas asimétricas o estructuras que concentren mejor la energía en determinadas frecuencias.

Esa inquietud tenía un objetivo, ya que controlar esa forma permitiría fabricar sensores con mayor capacidad de detectar diferencias pequeñas, mejorar la precisión de filtros de señal o diseñar fuentes que emitan con mayor coherencia.

El trabajo de graduación del estudiante de Licenciatura en Ciencias Físicas de la UNNE, Juan Cruz Vergara, se desarrolló siguiendo esa línea de investigación. Su objetivo fue identificar mecanismos para modificar de manera controlada el perfil de emisión de sistemas electromagnéticos —en particular antenas y cavidades resonantes— que incorporan dos elementos: ganancia de energía (en lugar de solo pérdida) y no linealidad.

La ganancia de energía se refiere a que el sistema no solo disipa, sino que también recibe energía de manera activa, como ocurre en los amplificadores. La no linealidad significa que la respuesta del sistema deja de ser proporcional a la señal que lo excita: cuando la señal crece demasiado, el sistema satura y reacciona de una manera diferente a como lo hace ante señales pequeñas.

Estos dos elementos, combinados, generan dinámicas que la forma de campana convencional no puede describir. La hipótesis del trabajo era que esa combinación podía producir perfiles de emisión radicalmente distintos, y que era posible predecirlos y verificarlos.

La investigación presentada como trabajo de graduación se denomina «Diseño de líneas de emisión espectral en circuitos RLC no lineales cerca de puntos excepcionales». El trabajo contó con la dirección y asesoramiento del doctor Lucas Fernández Alcázar, docente de la FaCENA e investigador del IMIT-UNNE.

Teoría de Modos Acoplados. Para analizar estos sistemas, Vergara utilizó un marco matemático llamado Teoría de Modos Acoplados. De acuerdo a lo expresado a UNNE Medios, esta teoría describe cómo se comporta la energía en resonadores y guías de onda mediante ecuaciones diferenciales del mismo tipo que las que se usan en mecánica cuántica para describir partículas. La similitud permite trasladar al campo de los circuitos eléctricos conceptos y resultados desarrollados en física cuántica.

Dentro de ese marco, el trabajo se concentró en una condición particular denominada «punto excepcional». Se trata de una situación en la que dos modos de oscilación del sistema —dos maneras distintas en que el circuito puede vibrar— se fusionan en uno solo, tanto en su frecuencia como en su forma. Es una degeneración del sistema, y en esa vecindad el comportamiento del circuito cambia de manera sustancial.

En condiciones normales, el perfil de emisión cerca de una resonancia sigue la forma de campana mencionada. Pero cerca de un punto excepcional, ese perfil puede tomar formas distintas. La teoría predecía que la combinación de ganancia, no linealidad y proximidad a este punto produciría un perfil con el pico aplanado cuya forma local sigue una ley matemática con exponente cuatro. Esto significa que la curva se mantiene cerca del máximo valor por un rango de frecuencias más amplio que una campana convencional para luego caer mucho más abruptamente hacia los costados.

Simulaciones en el laboratorio. Para comprobar las predicciones teóricas, el trabajo siguió dos caminos en paralelo. El primero fue la simulación por computadora: se construyeron modelos del circuito en el programa ngspice —una herramienta de simulación de circuitos eléctricos— incorporando modelos de ganancia y no linealidad. Los resultados confirmaron que, cerca del punto excepcional, el perfil de emisión se ensancha y adopta la forma con el pico aplanado que la teoría anticipaba.

El segundo camino fue la construcción de un prototipo físico en el laboratorio. Se diseñó un circuito de radiofrecuencia en el que los niveles de pérdida, ganancia y acoplamiento entre sus partes podían ajustarse de manera controlada. Eso permite explorar distintas condiciones de funcionamiento sin cambiar el hardware.

Las mediciones del prototipo mostraron perfiles de emisión anchos con el pico aplanado, en concordancia con las predicciones. Al analizar con precisión la forma local de esos perfiles, se obtuvo un exponente de 3,3, cercano al valor teórico de 4. La diferencia se atribuye a limitaciones propias de cualquier construcción experimental, y la coincidencia general entre teoría, simulación y experimento respalda la validez del enfoque.

Resultados. Los resultados muestran que es posible producir perfiles de emisión no convencionales combinando ganancia de energía y no linealidad en circuitos resonantes. El trabajo establece las condiciones que debe cumplir el sistema para operar cerca del punto excepcional no lineal, y describe los mecanismos que explican las distorsiones observadas en el perfil de emisión.

Una de las consecuencias de esas distorsiones es que el sistema entra en un régimen de auto-oscilación: la energía interna supera a las pérdidas y el circuito comienza a oscilar por su propia cuenta, sin necesidad de una excitación externa continua. Este comportamiento, que aparece primero en las simulaciones y luego se confirma en el laboratorio, es una de las manifestaciones de la dinámica más compleja que introduce la no linealidad.

El trabajo concluye que la plataforma experimental desarrollada – circuitos de radiofrecuencia con ganancia y no linealidad ajustables – constituye un punto de partida para diseñar dispositivos con perfiles de emisión a medida. Entre las aplicaciones posibles se encuentran sensores con mayor resolución, filtros de señal con bordes más pronunciados y fuentes coherentes para comunicaciones o instrumentación.

Antecedentes. El trabajo de Vergara se apoya en una tradición de investigación que comenzó en 1946, cuando el físico E. M. Purcell mostró que el entorno en el que se encuentra un emisor modifica de manera sustancial cómo y cuánto emite. Ese fenómeno, conocido como efecto Purcell, fue inicialmente descripto en el campo de la resonancia magnética nuclear y la física cuántica y luego se extendió a antenas y sistemas ópticos.

Décadas después, la irrupción de los sistemas no Hermitianos —aquellos en los que la energía no se conserva porque hay pérdidas y ganancias— abrió una nueva área de estudio. Los puntos excepcionales, en particular, concentraron el interés de investigadores de todo el mundo por sus propiedades inusuales. Vergara aporta a esa línea la dimensión de la no linealidad, un territorio en el que aún queda mucho por explorar.

