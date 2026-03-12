LA “CRUZADA DE CAMPEONAS 2026” DEFINIRÁ A LA MEJOR COMPARSA DEL CHACO ESTE SÁBADO EN RESISTENCIA

El Instituto de Cultura del Chaco y el Municipio de Resistencia ultiman detalles para el gran cierre de la Ruta de Carnavales con la realización de la “Cruzada de Campeonas 2026”, un evento que reunirá a las comparsas ganadoras de distintas localidades de la provincia para competir por el primer puesto a nivel provincial.

La jornada se realizará este sábado 14, desde las 20.30 en el Parque Intercultural 2 de Febrero, con entrada libre y gratuita. Además de la competencia entre comparsas, el encuentro contará con espectáculos artísticos y una amplia propuesta gastronómica para el público. Para coordinar los preparativos del evento se reunieron el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla; la vicepresidente del organismo, Daniela Valdez; y la secretaria de Cultura y Turismo del municipio capitalino, Bárbara Losch. “Estamos ultimando detalles con un importante escenario para mostrar la industria cultural más relevante de la provincia durante el verano y una oportunidad para que las comparsas puedan verse entre sí”, destacó Zorrilla.

Comparsas en competencia

Tras el cierre de inscripciones y del período de impugnación del jurado propuesto por el Instituto de Cultura, se confirmaron las agrupaciones que participarán de la competencia.

En categoría A competirán: Ará Sunú (Villa Ángela), Ará Zoró (Las Palmas), Hualok Alá (Juan José Castelli), Marabú (Quitilipi), Ya Lo Verá (General Pinedo) y Yasi Porá (General San Martín).

En categoría B participarán: Disco Samba (Barranqueras), Intrusos de la Noche (Puerto Tirol) y Mburucuyá (Colonias Unidas).

El jurado estará integrado por especialistas en distintas áreas artísticas. En Coreografía evaluarán Gabriela Ceballos y Pablo Ferro; en Puesta en Escena, Érica Ferrazzano y Javier Lúquez Toledo; en Vestuario, Rosa Cáceres y Javier Vargas; en Batería, Carlos Fritz y Soledad Urbano; y en Música, Manuel Toñánez y Sabrina Taborda.

El evento será transmitido en vivo desde las 20.30 por el canal Somos Uno.

Espectáculos y propuestas para toda la familia

La vicepresidente del Instituto de Cultura, Daniela Valdez, destacó la importancia del encuentro e invitó a todas las familias a participar del cierre de la Ruta de Carnavales.

La apertura contará con la presentación del ballet de pasistas del International Sambawings de Gabriela Ceballos, junto a los embajadores actuales del carnaval chaqueño, Abril Valdez y Samuel Ibáñez, además de la participación de la comparsa campeona de Corrientes, Araberá. El cierre musical estará a cargo del cantante Cristian Acosta.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo de Resistencia, Bárbara Losch, adelantó que el predio del parque abrirá desde las 17 horas con emprendedores, food trucks y emprendedores con cerveza artesanal. “La idea es que las familias puedan acercarse desde temprano a disfrutar del evento que reunirá a las mejores comparsas de la provincia y que puedan venir con sus mates, silletas y conservadoras”, señaló.

La “Cruzada de Campeonas 2026” marcará así el cierre de la temporada de carnavales en el Chaco, con una propuesta cultural, turística y recreativa pensada para toda la comunidad.

