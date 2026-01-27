NUEVO OPERATIVO DE ABORDAJE TERRITORIAL: MÁS DE 350 ATENCIONES EN PRESIDENCIA DE LA PLAZA

Este lunes, se acercó atención sanitaria integral a la comunidad, facilitando el acceso a controles, consultas y estudios médicos sin necesidad de traslados, y fortaleciendo el trabajo del sistema de salud en el territorio.

El gobierno provincial llevó adelante un nuevo Operativo de Abordaje Territorial en la localidad de Presidencia de la Plaza, en el Hospital “Dr. Tomás Amigo”, coordinado por la Subsecretaría de Redes de Salud – Este, junto a los equipos del Hospital “Dr. Tomás Amigo” y del Hospital “Dr. Emilio F. Rodríguez”.

Durante la jornada se realizaron más de 350 atenciones, que abarcaron distintas especialidades. En detalle, se efectuaron: 87 ecografías, 52 consultas de medicina clínica, 42 atenciones pediátricas, 32 consultas de cardiología, 42 prestaciones odontológicas, 33 controles ginecológicos, 22 atenciones obstétricas y 42 controles de enfermería.

El operativo incluyó además la aplicación de vacunas del calendario oficial y la participación de diversos programas provinciales como Ñachec, Incluir Salud, Sin TAC, Sonríe Chaco, entre otros, lo que permitió brindar una respuesta integral a las necesidades de la población.

Desde la Subsecretaría de Redes de Salud – Este, el Dr. Marcelo Ojeda, destacó “la importancia de estos dispositivos territoriales, que fortalecen la atención primaria de la salud, permiten la detección temprana de patologías y garantizan un acompañamiento cercano a cada comunidad”.

“Este tipo de acciones van a continuar en este 2026 en otras localidades porque forman parte de una estrategia sostenida de trabajo en territorio, orientada a garantizar el acceso equitativo a la salud y a reforzar la presencia del sistema sanitario en cada rincón de la provincia”- concluyó el subsecretario.

Relacionado