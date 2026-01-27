CUIDAR LAS LAGUNAS ES CUIDAR LA CIUDAD

Las lagunas del área metropolitana no son terrenos vacíos.

Son memoria ambiental, infraestructura natural y defensa frente a las lluvias. Hoy quedan apenas unas 30. Y cuando se las rellena de manera ilegal, el agua no desaparece:

se desborda, inunda barrios y pone en riesgo vidas. Desde la Administración Provincial del Agua se ratifica el retiro de rellenos no autorizados, una acción clave para preservar estos cuerpos lagunares que funcionan como amortiguadores naturales ante lluvias intensas.

No se trata de demoler viviendas consolidadas. Se trata de evitar nuevas construcciones en zonas no aptas, donde el drenaje urbano se ve severamente comprometido.

“Con la necesidad de la gente no se juega. Instalarse en estos lugares es condenar a las familias a vivir en zozobra hoy y mañana”. El cuidado del ambiente también es justicia social, planificación y responsabilidad pública. Defender las lagunas es defender el derecho a una ciudad habitable, segura y con futuro.

