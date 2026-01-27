CUIDADO CON ESTOS PRODUCTOS: LA ANMAT RETIRÓ COSMÉTICOS Y UN ALCOHOL DEL MERCADO

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de un alcohol sanitizante para manos y piel y de 60 productos cosméticos capilares, tras detectar graves irregularidades en su inscripción sanitaria y advertir posibles riesgos para la salud de la población. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y rigen en todo el país.

Las decisiones se originaron a partir de denuncias y reportes de consumidores que alertaron sobre inconsistencias en la comercialización de distintos productos. A partir de esos avisos, el organismo inició investigaciones que derivaron en un relevamiento exhaustivo del mercado y en la adopción de medidas preventivas.

Una de las disposiciones alcanzó a la marca Diamonds Professional, cuyos productos capilares se ofrecían al público sin contar con la debida inscripción sanitaria. Según constató la ANMAT, los artículos no figuraban en su base de datos oficial y se comercializaban, en muchos casos, a través de plataformas de venta online.

El relevamiento incluyó shampoos, acondicionadores, desenredantes, tratamientos intensivos, aceites, matizadores y productos para alisado capilar, todos ellos sin datos de registro en sus rótulos. Ante esta situación, se dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria.

En el caso de los productos alisadores, el organismo advirtió un riesgo adicional: la posible presencia de formol, una sustancia prohibida en cosmética por su toxicidad. La exposición a este compuesto puede provocar irritaciones en piel, ojos y vías respiratorias, además de reacciones alérgicas y procesos de sensibilización. Estudios científicos también vinculan la exposición crónica al formol con un mayor riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer.

La disposición ordenó la prohibición de 60 productos capilares de Diamonds Professional en todas sus presentaciones, lotes y contenidos netos, además de la baja de publicaciones digitales y la notificación a las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones.

Alcohol sanitizante con datos falsos y origen dudoso

En paralelo, la ANMAT prohibió un alcohol sanitizante para manos y piel de la marca G-I-G, comercializado en envases de cinco litros. El producto figuraba como elaborado por la empresa Quality Clean S.A. para Adserco S.A., pero presentaba múltiples irregularidades.

La denuncia fue realizada por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió la ausencia de datos clave como número de lote y fecha de vencimiento. Al verificar la información oficial, se comprobó que la empresa fabricante había discontinuado la producción de ese producto en 2022, por lo que cualquier unidad en circulación se encontraba fuera de su vida útil estimada de dos años.

Además, la fiscalización determinó que la muestra denunciada no había sido producida por Quality Clean S.A., pese a que el rótulo utilizaba su número de habilitación, lo que configuró un uso indebido de datos y la declaración de información sanitaria falsa. Durante una inspección al domicilio declarado de Adserco S.A., los inspectores tampoco encontraron actividad vinculada a la firma.

Ante la falta de garantías sobre la legitimidad, composición y seguridad del producto, la ANMAT dispuso su prohibición en todas las presentaciones.

Las medidas se dictaron en el marco del Decreto 1490/92, que faculta al organismo a regular y fiscalizar productos de uso y consumo humano cuando puedan implicar riesgos para la salud pública.