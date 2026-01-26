Este mediodía DOS AGENTES RESULTARON LESIONADOS AL RECUPERAR UNA MOTO

El personal policial cayó de la motocicleta policial al intentar demorar a un joven de 16 años, que tenía en su poder el bien sustraído.

Tras varios metros de seguirlo, lograron atraparlo y llevarlo a la Comisaria Decimocuarta.

Una hora aproximadamente, necesitaron los agentes de la comisaria para recuperar una motocicleta Honda Wave, que había sido robada a las 11 de la mañana.

La damnificada de 34 años, radico la denuncia en la seccional y de inmediato, personal de Guardia y del Servicio Externo se abocaron a la búsqueda del bien.

Al circular por calle Cuba, los motoristas vieron pasar a un sujeto con un rodado similar al sustraído, por ello lo siguieron y dieron aviso a un móvil de la unidad, quien se sumó al seguimiento.

Pero al llegar a la intersección con Frondizi, el personal del Servicio Externo intenta interceptar el paso del evadido, situación que los hace caer y esta persona continúa su recorrido hasta avenida Belgrano y Charata, donde cae y es reducido.

Los agentes se reincorporaron y fueron llevados a un centro médico, donde constataron que presentaban lesiones leves.

En tanto el demorado de 16 años, fue llevado junto a la moto a la unidad donde se llevan a cabo las actuaciones judiciales por “Supuesto Robo”.-

