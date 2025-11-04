¡NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TU FUTURO!
Ya podés inscribirte en las Carreras 2026 de UNCAUS Virtual 📚💻
Elegí la que más te apasione:
✅ Contador Público 💼
✅ Licenciatura en Sociología 🧠
✅ Licenciatura en Administración 📊
✅ Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental 🌿
✅ Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad 🦺
📍 Consultas: Oficina Punto Progresar (Municipalidad – Sarmiento 99)
🕗 Lunes a Viernes | 08:00 a 12:00 hs
💪 ¡Tu futuro empieza hoy!