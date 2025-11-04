URGENTE – SE BUSCA A ANA MARÍA POSPISIL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco, a través de la Comisaría Tres Isletas, solicita la colaboración de toda la comunidad para dar con el paradero de ANA MARÍA POSPISIL, de 55 años, domiciliada en calle Belgrano N.º 799 de esta localidad.

📅 Desapareció: Lunes 3 de noviembre de 2025

👩‍🦰 Señas particulares: contextura robusta, cabello oscuro corto y lacio, tez blanca, ojos marrones, mide aproximadamente 1,65 metros.

👕 Vestimenta: Se desconoce.

🚗 Último dato: vecinos manifestaron haberla visto subir a una camioneta color blanco, posiblemente Ford F100.

Desde su desaparición, su familia no ha podido comunicarse con ella. Dejó una nota que decía: “Perdón, voy a estar bien”.

📞 Si tenés alguna información, comunicate de inmediato con la Comisaría Tres Isletas al teléfono 0364 – 4461110, o con la línea gratuita 911.

Toda información, por mínima que parezca, puede ser clave. 🙏

Compartí esta publicación. Ayudanos a encontrarla.

