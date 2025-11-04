CENTRO MULTIAGENCIAL DE EMERGENCIAS- RESISTENCIA: UN DEMORADO POR HOSTIGAR A MENORES Y OTRO CON PEDIDO DE CAPTURA VIGENTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervinieron el personal de la División Patrulla Preventiva y División Caminantes.



El primer hecho ocurrió, cuando los efectivos de la División Caminante intervinieron cerca de las 21:20 en la calle Julio A. Roca al 50, donde un hombre fue demorado por infracción al Código de Faltas Provincial, luego de ser denunciado por hostigar a dos adolescentes en la vía pública.

Tras recabar información, los efectivos establecieron que el sujeto intentó acercarse a las jóvenes. Ante los gritos de auxilio, el personal que patrullaba la zona logró interceptarlo a pocos metros y trasladarlo a la División Medicina Legal, para luego ser entregado a la Comisaría Segunda Metropolitana.

Minutos después, alrededor de las 22:00, personal de la División Patrulla Preventiva que realizaba recorridas en la intersección de avenida Irupé y Padre Juan Nicolau detuvo la marcha de un hombre, quien al ser identificado en el sistema SIGEBI, presentaba un pedido de aprehensión vigente.

El sujeto fue conducido también a la División Medicina Legal y posteriormente entregado a la Comisaría Segunda Metropolitana, donde se continuaron las diligencias judiciales de rigor.

