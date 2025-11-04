RURALES: DETUVIERON A UN JOVEN POR EL ROBO DE UN TERNERO EN VILLA ÁNGELA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El animal fue recuperado y devuelto a su propietario.



Efectivos de la División Operaciones Rurales de Villa Ángela lograron aprehender a un joven involucrado en un caso de supuesto abigeato, tratándose de un ternero de dos días de vida en la Colonia Juan José Paso, hecho que fue denunciado por el propietario del animal.

La investigación inicio, cuando el damnificado advirtió que un vecino observó a un sujeto trasladando un ternero en una motocicleta hacia la colonia Pastoril, por lo que se dio intervención inmediata al personal rural.

Tras recabar testimonios en la zona, los agentes lograron identificar al presunto autor y secuestraron el animal, que fue posteriormente reconocido por su dueño mediante el boleto de señal correspondiente.

Por orden de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, el animal fue restituido a su propietario, mientras que el sujeto fue notificado de su aprehensión por supuesto abigeato quedando a disposición de la Justicia.

Relacionado